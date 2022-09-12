Gündem Bilecik Belediyesinde bir rant skandalı daha CHPli Melek Mızrak Subaşından aile şirketine kıyak
POLİTİKA BİLECİK

Bilecik Belediyesi'nde bir rant skandalı daha: CHP’li Melek Mızrak Subaşı'ndan aile şirketine kıyak

CHP'li Bilecik Belediyesi'nde yaşanan rant ve rüşvet olaylarına bir yenisi daha eklendi. Rüşvet soruşturmaları kapsamında görevden uzaklaştırılan CHP’li Semih Şahin’in ardından Başkan Vekili seçilen CHP’li Melek Mızrak Subaşı'nın da kentteki tüm yemekli organizasyonları eşinin sahibi olduğu Subaşı Yemek Sanayi'ye verdiği ortaya çıktı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Bilecik Belediyesinde bir rant skandalı daha: CHP’li Melek Mızrak Subaşından aile şirketine kıyak
Melek Mızrak Subaşı

Belediyedeki rüşvet soruşturmaları kapsamında Meclis tarafından Başkan Vekili seçilen Melek Mızrak Subaşı, bu kez de eşine ait şirkete rant sağlamakla gündeme geldi.

  • Eşinin belediyeden ihaleler aldığı ortaya çıkınca meclis toplantısında bir konuşma yapan CHP'li Subaşı, "Bu ihaleyi etik bulmadığım için iptal ettirdim" şeklinde bir açıklama yapmıştı.

Ancak Subaşı'nın, belediyenin organizasyonlarını verdiği firmalara, yemek işlerini eşinin şirketine yaptırması koşuluyla verdiği ortaya çıktı.

BİLECİK'İN KURTULUŞ KUTLAMALARINDA 5 BİN KİŞİLİK YEMEK

Bilecik'in kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla kentte düzenlenecek olan etkinliklerin bir kısmını bir organizasyon şirketine veren CHP'li Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, şirkete, yemek işlerini Subaşı Yemek Sanayiye vermesi şartını koştu. Sabah'ta yer alan haber göre, Şeyh Edebali meydanında geçtiğimiz gün düzenlenen kurtuluş etkinliklerinde halka ikram edilmesi için 5 bin kişilik pilav Subaşı yemek sanayiye yaptırıldı.

Kalabalığın arkasında park eden aile şirketine ait araçlar dikkatlerden kaçmadı. Melek Mızrak Subaşı, doğrudan olmasa da dolaylı olarak aile şirketine rant sağlamayı sürdürdü.

5 BİN KİŞİLİK YAPTIRILDI BİN KİŞİ KATILDI

Diğer yandan yapılan kurtuluş günü organizasyonunda vatandaşlara ikram edilmek üzere toplamda 5 bin kişilik pilav yaptırıldı ancak etkinliklere katılan vatandaş sayısı bini geçmedi.

Yaklaşık 4 bin kişilik yemeğin ücretinin de organizasyon şirketi tarafından Bilecik Belediyesine yansıtılacağı öğrenildi.

CHP'li başkan Melek Mızrak belediyeyi peşkeş çekti iddiası: Otel odası faturası dudak uçuklattı
GÜNDEM
CHP'li başkan Melek Mızrak belediyeyi peşkeş çekti iddiası: Otel odası faturası dudak uçuklattı

Rüşvet soruşturmaları kapsamında görevden uzaklaştırılan ve 12 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan CHP’li Semih Şahin’in ardından Başkan Vekili seçilen CHP’li Melek Mızrak Subaşı’nın, Belediyenin kaynaklarını eşe, dosta ve yandaşa peşkeş çektiği daha önce de iddia edilmişti. Başkan Subaşı'nın dudak uçuklatan otel odası faturasını belediyenin ödediği öne sürülmüştü. Ayrıca Subaşı'nın bir yakınına ait şirkete, beş milyon TL bedel ile belediyenin reklam işlerini verdiği ortaya çıkmıştı.

Bilecik Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Şahin hakkında iddianame hazırlandı
GÜNDEM
Bilecik Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Şahin hakkında iddianame hazırlandı

CHP'li Bilecik Belediyesi şehri haraca bağlamış: Selam verenden rüşvet istiyorlar
GÜNDEM
CHP'li Bilecik Belediyesi şehri haraca bağlamış: Selam verenden rüşvet istiyorlar

Rüşvete fahiş zam: Bilecik'teki rüşvet çarkının detayları ortaya çıktı
GÜNDEM
Rüşvete fahiş zam: Bilecik'teki rüşvet çarkının detayları ortaya çıktı

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin CHP'den ihraç edildi
GÜNDEM
Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin CHP'den ihraç edildi
Ev fiyatına satılıyor

Ev fiyatına satılıyor

Ejderhadan esinlenerek yapıldı: Değeri dudak uçuklattı.
10 hayati kural

10 hayati kural

Bu haber milyonlarca anne ve babayı ilgilendiriyor.
Ev hapsi kaldırıldı

​Şarkıcı Gülşen hakkında yeni karar.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sancaktepe'deki lisede düzenlenen törende konuştu.

Yeni haftada seyir nasıl olacak?

​Kıyıda gezinirken fark etti.

​Yukarı yönlü ivme sürüyor

Denizin kıyısında bulundu: Şimdiye kadar bilinenlerin en büyüğü.

İstanbul'da gece saatlerinde korkutan anlar: Çatlaklar oluştu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.