Gündem CHPli başkanın oy verseniz yaparım dediği yolu Bakan Kurum yaptırıyor
HATAY

CHP'li başkanın 'oy verseniz yaparım' dediği yolu Bakan Kurum yaptırıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye başkanının 'Bana oy verirseniz sizin yolunuzu yaparım' açıklamalarını eleştirerek "Şimdi ben buradan vali beye talimat veriyorum. Bu 2 köyün biri Arsuz ilçesi Derekuyu Mahallesi ve Belen Kömürçukuru mahallelerinin yollarını ben vali beye talimat veriyorum, vali bey bu iki köyün yolunu da yapacak" dedi.

Haber Merkezi AA
​Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
​Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Belen Belediyesi'ni ziyaret etti. Bakan Kurum, daha sonra Cumhur İttifakı Seçim Bürosu önünde yaptığı konuşmada, göreve geldikleri günden bu yana şehirleri gezdiklerini, bu çerçevede kadim şehir Hatay'a geldiklerini söyledi.

Cumhur İttifakı'nın masada, kapalı kapılar ardında kurulmuş bir ittifak olmadığının altını çizen Kurum, "Cumhur İttifakı, 15 Temmuz gecesi hain terör örgütüne karşı, darbe girişi yapanlara karşı sokakta vatan, bayrak, devlet, ezan için kan vermiş, can vermiş ve o gün, o gece MHP'li kardeşlerimiz AK Partili kardeşlerimiz sokakta terör örgütüne karşı çok büyük mücadele verdiler ve bu ittifak, o gecede kuruldu. O gecenin devamında İnşallah bu kutlu yürüyüş yıllarca sürecektir." dedi.

Şehirlerin 50, 100 yılını planlamak istediklerini ve o doğrultuda çalıştıklarını kaydeden Kurum, kendileri bunları yaparken, Cumhur İttifakı'nı kurarken karşı tarafta da bir "illet ittifakı", "zillet ittifakı" kurulduğunu aktardı.

"Kimle kuruldu?" diye soran Bakan Kurum, şöyle devam etti:

"Terör örgütüne destek veren partinin uzantısıyla kuruldu. Cumhuriyet Halk Partisi, terör örgütüne uzantısı maalesef HDP ile birlikte bu ittifakı kurdular. Biz diğer tarafta bu kutlu ittifakı kurarken onlar terör örgütünü destekleyen partiyle birlikte ittifak kurdular. Tabi biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyecilik anlayışını çok iyi biliyoruz. Geçenlerde Cumhuriyet Halk Partisi seçim manifestosunu açıkladı. Diyorlar ki 'Martın sonu bahar', bu ülke, bu şehirler, bu ilçeler Cumhuriyet Halk Partisi döneminde ne zaman baharı görmüş ki bu martta görsün? Biz sizin belediyecilik kariyerinizi de, karnenizi de çok iyi biliyoruz. Sizin döneminiz maalesef çöp, çamur, çukur belediyeciliği olarak tarihe geçmiştir."

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Kurum, 1994 yılından bu yana AK Parti belediyeciliği olarak İstanbul'da gönül belediyeciliğini, sosyal belediyeciliğini yapmaya çalıştıklarını ifade etti.

Hatay Büyükşehir Belediye başkanını eleştirdi

Bugün Milli Mücadele'nin her türlü mücadelesini vermiş Hatay'da olduklarını anımsatan Kurum, şunları aktardı:

  • "Dün Hatay Büyükşehir Belediye başkanımız, diyor ki bizim köylü kardeşlerimize, annelerimize, bacılarımıza 'Bana oy verirseniz sizin yolunuzu yaparım'. Şimdi ben buradan vali beye talimat veriyorum. Bu 2 köyün, biri Arsuz ilçesi Derekuyu Mahallesi ve Belen Kömürçukuru mahalleleri yollarını ben vali beye talimat veriyorum, vali bey bu iki köyün yolunu da yapacak ve vatandaşımız bize ister oy versin, ister vermesin canları sağ olsun ama biz o iki köyümüzün yolunu da yapacağız ve belediye başkanımıza şunu söylüyorum, o annelerimiz, o bacılarımız bu ülkenin birliği, beraberliği için mücadele etmiştir. Sana veya bir başkasına böyle bir şekilde davranmayı, kimse sana böyle bir hakkı vermiyor. Dolayısıyla biz o yolları da, o okulları da, o hastaneleri de yaparız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın."

Kurum, seçim manifestolarında 11 madde bulunduğunu ve bunun 8'inin kendi bakanlığını ilgilendirdiğini belirterek şehirlerin yapılaşması adına, vatandaşların yaşam kültürü adına, yaşam kalitesinin artması adına belediye başkanlarıyla birlikte kararlar aldıklarını söyledi.

Bu kararlar içerisinde kentsel dönüşüm, millet bahçeleri, atık su arıtma tesisleri, alt yapı ve üst yapı projeleri olduğunu vurgulayan Kurum, bu projeleri aciliyeti ve önceliğine göre hepsini yapacaklarını belirtti.

Kurum, seçim gününe az bir zaman kaldığını hatırlatarak dokunmadık gönül, fethetmedik kalp bırakmayacaklarını anlattı.

İskenderun Seçim Bürosu'nda vatandaşlarla buluştu

Kurum, daha sonra İskenderun ilçesindeki seçim bürosunda yaptığı konuşmada, Cumhur İttifakı'nın güvene dayalı bir ittifak olduğunu, vatan, bayrak sevgisi için devlet sevgisi için kurulmuş bir ittifak olduğunu kaydetti.

Bakan Kurum, "Bu kutlu ittifaka vatan, bayrak için kurduğumuz ittifaka devam ederken diğer tarafta görüyoruz ki bir zillet, illet ittifakı var. Bu zillet ittifakı da terör örgütüne destek veren partiyle birlikte hareket ediyor. Farkımız bu. Biz vatan, bayrak sevgisi için diğeri de terör örgütüne destek veren partiyle hareket ediyor. En önemli farkımız bu." ifadelerini kullandı.

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İskenderun'a için bazı projeleri olduklarını belirten Kurum, 31 Mart'tan sonrada aldıkları kararları uygulamak suretiyle bu projeleri hızlı bir şekilde hayata geçireceklerini vurguladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak İskenderun'un her türlü projesinin arkasında olacakları ve destek vereceklerini kaydeden Kurum, "Biz bugüne kadar Cumhurbaşkanımızdan şunu öğrendik. Dini, dili, ırkı ne olursa olsun tüm vatandaşlarımıza hizmet götüreceğiz. Biz şehirlerdeki yaşam kalitesini artırmak adına gecemizi gündüzümüze katarak ülke ve şehirler için ne yapabilirizin derdindeyiz." diye konuştu.

CHP'li başkanın 'oy verseniz yaparım' dediği yolu Bakan Kurum yaptırıyor
OYNAT 02:16
CHP'li başkanın 'oy verseniz yaparım' dediği yolu Bakan Kurum yaptırıyor
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye başkanının 'Bana oy verirseniz sizin yolunuzu yaparım' açıklamalarını eleştirerek 'Şimdi ben buradan vali beye talimat veriyorum. Bu 2 köyün biri Arsuz ilçesi Derekuyu Mahallesi ve Belen Kömürçukuru mahallelerinin yollarını ben vali beye talimat veriyorum, vali bey bu iki köyün yolunu da yapacak' dedi.

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