Gündem CHPli Belediye Meclis üyesi Mahkeme başkanının "PKK terör örgütü değil mi?" sorusunu cevapsız bıraktı
POLİTİKA

CHP’li Belediye Meclis üyesi Mahkeme başkanının "PKK terör örgütü değil mi?" sorusunu cevapsız bıraktı

Gaziantep’te terör örgütü PKK’ya yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında HDP'li eski il başkanı ve CHP’li 2 meclis üyesinin de bulunduğu 30 kişinin yargılanmasına başladı. Duruşmada Şahinbey Belediyesi CHP’li Meclis Üyesi Adnan E, mahkeme başkanının “PKK terör örgütü mü değil mi?” sorusuna “Terör örgütü tanımı herkese göre değişir” diyerek yanıt vermedi.

Haber Merkezi İHA
Davada, HDP'li eski il başkanı ve CHP’li 2 meclis üyesinin de bulunduğu 30 kişi yargılanıyor.
Davada, HDP'li eski il başkanı ve CHP’li 2 meclis üyesinin de bulunduğu 30 kişi yargılanıyor.

Gaziantep’te terör örgütü PKK’nın kent merkezi yapılanmasına yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında geçtiğimiz yıl 14 Temmuz’da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan HDP ve DBP yöneticileri ile 2 CHP’li ilçe belediye meclisi üyesinin de bulunduğu 30 kişinin yargılanmasına başlandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından haklarında “silahlı terör örgütü üyeliği”, “terör örgütü propagandası yapmak” ve “terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet” suçlarından iddianame hazırlanan 18’i tutuklu 30 sanık Gaziantep 2 Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı.

Kimlik tespitinin ardından başlayan duruşmada ilk olarak HDP Gaziantep il yöneticisi Abdullah A. savunma yaptı. Suçlamaları reddeden Açar, iddianameye konu olan suçlamaların siyasi çalışmalar olduğunu savundu.
Açar’ın ardından söz alan Şahinbey Belediyesi CHP’li Meclis Üyesi Adnan E.’nin avukatlarıyla mahkeme başkanı arasında üslup tartışması yaşandı. Tartışma esnasında avukatların mahkeme başkanına ses yükseltmesi üzerine başkan 3 avukatın salondan çıkarılmasına karar verdi.

HDP adaylığı için terör örgütü PKK'ya yakınlık şartı
GÜNDEM
HDP adaylığı için terör örgütü PKK'ya yakınlık şartı

“Terör örgütü tanımı herkese göre değişir”

Tartışma üzerine ara verilen duruşma CHP’li Meclis üyesi Adnan E.’nin savunmasıyla devam etti. Adnan E.’nin kendisine iddianamenin tebliğ edilmediğini söylemesi üzerine mahkeme başkanı duruşmayı bir hafta erteleyerek kendisine süre verebileceğini söyledi. Savunmasını sürdüren Adnan E. suçlamaların asılsız olduğunu belirtti. İddianameyi mahkemenin kabul etmemesi gerektiğini aktaran Adnan E., “Bin sayfadan fazla, klasörler dolusu olan iddianameyi geri iade edemeyeceğinizi biliyorum. Geçmişten bugüne değişen yok. Neye göre terör örgütü üyeliğiyle suçlanıyoruz. Terör örgütü tanımı herkese göre değişir. Afganistan’a göre Amerikalılar terörist. AKP’ye göre CHP terörist” dedi.

Gaziantep'te terör örgütü PKK'ya şafak operasyonu: HDP İl Başkanı ve muhtarlar için gözaltı kararı
GÜNDEM
Gaziantep'te terör örgütü PKK'ya şafak operasyonu: HDP İl Başkanı ve muhtarlar için gözaltı kararı

“Peki, PKK terör örgütü mü yoksa değil mi?"

Bunun üzerine mahkeme başkanı Adnan E.’ye “Peki size göre PKK terör örgütü mü yoksa değil mi?” sorusunu yöneltti. Soru üzerine kaçamak cevaplar veren Adnan E., “Burada bunu mu tartışacağız” diyerek net bir cevap vermedi. Duruşma diğer sanıkların savunmasıyla devam etti.

PKK elebaşı Karayılan: CHP ile aynı fikirdeyiz
GÜNDEM
PKK elebaşı Karayılan: CHP ile aynı fikirdeyiz
Abone Ol Google News
Polis dövmesinden yakaladı

Polis dövmesinden yakaladı

​Bayrampaşa'daki hırsızlık anını saniye saniye incelediler.
Pınar Gültekincinayetinde önemli gelişme

Pınar Gültekin
cinayetinde önemli gelişme

​Baba 'Başka bir hakim istiyorum' diyerek duruşmayı terk etti.
Tablo iyileşiyor

Tablo iyileşiyor

​Sağlık Bakanlığı son verileri açıkladı.
Kasımpaşa'da<br>gol sesi

Kasımpaşa'da
gol sesi

Kritik mücadelenin canlı anlatımı için tıklayın.

Vesayetçilerin gizli ajandası var

Vesayetçilerin gizli ajandası var

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten muhalefete çok sert darbe tepkisi.

TFF duyurdu

TFF duyurdu

Süper Lig'de takımların harcama limitleri belli oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.