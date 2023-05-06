CHP’li belediyeler Kılıçdaroğlu'nun mitingi için seferber oldu: İzmit Belediye Başkanı katılım için toplu SMS attı

CHP Genel Başkanı ve Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ziyaret ettiği kentte seçim otobüsüyle ilerlediği sırada AK Parti destekçileri tarafından karşılandı. Vatandaşlar, Kılıçdaroğlu'nun geçtiği yolda AK Parti flamaları ile beklerken CHP'li görevliler, otobüsün önünü afişlerle kapatarak Kılıçdaroğlu'nun bu manzarayı görmemesi için büyük çaba harcadı.