CHP’li belediyeler Kılıçdaroğlu'nun mitingi için seferber oldu: İzmit Belediye Başkanı katılım için toplu SMS attı

CHP’li İzmit Belediye Başkanı Maltepe mitingine katılım için toplu SMS attı.
CHP'li belediyeler, Yedili Masa'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün Maltepe'de yapacağı miting için organize oldu. İstanbul'da CHP'li İBB'nin İETT otobüslerini miting için hazır ettiği öğrenildi.
CHP'li İzmit Belediyesi otobüs tahsis etti
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ise CHP'li Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, mitinge katılım için toplu SMS attı. Hürriyet'in attığı mesajda şu ifadeler yer aldı:
"Büyük İstanbul mitingine katılmak isteyenler için tahsis ettiğimiz otobüslerimiz İzmir N-City otopark alanı, Başiskele, Gebze, Kandıra, Kartepe ve Gölcük CHP ilçe başkanlıkları önünden 14.00'te; Derince, Körfez, Darıca, Çayırova CHP ilçe başkanlıkları önünden 15.00'te kaldırılacaktır. "