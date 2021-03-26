CHP'li belediyelerden aldığı ihalelerle gündemde olan Aysever Cumhuriyet gazetesinden kovuldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden 238 bin liralık ‘okuryazarlık’ ihalesi alan gazeteci Enver Aysever’in CHP’li belediyelerle ticari ilişkiler içinde olduğu, son beş yılda belediyelere değişik adlarla programlar düzenleyerek Edirne’den İstanbul ve Muğla’ya kadar CHP’li il ve ilçe belediyelere para karşılığı onlarca program yaptığı ortaya çıkmıştı.

Aysever'e telefonla bildirildi

Bu gelişmenin ardından Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya’nın, Enver Aysever'i arayarak rahatsızlığını dile getirdiği ve Aysever’in yazarlık sürecini sona erdirdiklerini bildirdiği öğrenildi.

Sosyal medyadan açıkladı

Ayrılığı Enver Aysever sosyal medya hesabından açıkladı. Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “Değerli dostlar; Az önce Cumhuriyet gazetesi yayın yönetmeni dostum Aykut Küçükkaya aradı. Gazetedeki yazarlık sürecinin sonlandığını söyledi. Bu dönemde verdiği desteğe teşekkür ederim. Gazetenin emekçilerine yollarında başarı dilerim.”

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