CHP’li belediyelere yeni dalga yolsuzluk operasyonunda yeni gelişme: Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek için tutuklama talebi

Dosyada yer alan farklı bir detayda da şubat ayında M.G. Böcek'in, eski eşi Z.K. adına bir inşaat firmasından 30 milyon liraya ev satın aldığı ve bu bedelin yine iş insanı Y.Y. tarafından üç parça halinde inşaat firmasına ödendiği iddia edildi.