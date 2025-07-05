CHP’li belediyelere yeni dalga yolsuzluk operasyonunda yeni gelişme: Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek için tutuklama talebi

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 'rüşvet' soruşturması kapsamında gözaltına alınan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in savcılıktaki sorgusu 2 saatte tamamlandı. Başkan Böcek, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı "rüşvet" soruşturması kapsamında, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek ile 2 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin şüphelilerin adreslerinde yaptığı arama tamamlandı.
RÜŞVET SORUŞTURMASININ DETAYLARI
Soruşturma dosyasında yer alan bilgide, 2024 yerel seçimleri sırasında Böcek'in oğlu M.G. Böcek'in iş insanı Y.Y'nin ofisinde yaptığı bir görüşmede seçim çalışmalarıyla ilgili 25 milyon lira talep ettiği, bu miktarın karşılanmaması üzerine araç giydirme hizmeti karşılığında 8,5 milyon liralık fatura ödemesi için iş insanıyla anlaşıldığı öne sürüldü.
Firmaya yapılan ödemeye ilişkin banka hesap hareketleri ve dekontlarının MASAK raporlarında yer aldığı öğrenildi.
Başkan Muhittin Böcek ve eski gelini Z.K'nin polisteki ifade işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen Böcek ve Z.K, adliyeye sevk edildi.