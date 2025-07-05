Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Antalya
CHP’li belediyelere yeni dalga yolsuzluk operasyonunda yeni gelişme: Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek için tutuklama talebi

CHP’li belediyelere yeni dalga yolsuzluk operasyonunda yeni gelişme: Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek için tutuklama talebi

20:545/07/2025, السبت
G: 5/07/2025, السبت
DHA
Sonraki haber
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek adliyeye sevk edildi.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek adliyeye sevk edildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 'rüşvet' soruşturması kapsamında gözaltına alınan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in savcılıktaki sorgusu 2 saatte tamamlandı. Başkan Böcek, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı "rüşvet" soruşturması kapsamında, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek ile 2 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek ile eski gelini Z.K'nin gözaltına alındığı, hakkında gözaltı kararı bulunan Böcek'in oğlu M.G. Böcek'in ise yurt dışında olduğu belirtildi.
Açıklamada,
"3 şüpheli hakkında iki farklı eylemden rüşvet suçu kapsamında yürütülen soruşturmada, arama, el koyma ve gözaltı işlemi ifa edilmiştir."
ifadesi kullanıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin şüphelilerin adreslerinde yaptığı arama tamamlandı.

RÜŞVET SORUŞTURMASININ DETAYLARI

Soruşturma dosyasında yer alan bilgide, 2024 yerel seçimleri sırasında Böcek'in oğlu M.G. Böcek'in iş insanı Y.Y'nin ofisinde yaptığı bir görüşmede seçim çalışmalarıyla ilgili 25 milyon lira talep ettiği, bu miktarın karşılanmaması üzerine araç giydirme hizmeti karşılığında 8,5 milyon liralık fatura ödemesi için iş insanıyla anlaşıldığı öne sürüldü.

Dosyada yer alan farklı bir detayda da şubat ayında M.G. Böcek'in, eski eşi Z.K. adına bir inşaat firmasından 30 milyon liraya ev satın aldığı ve bu bedelin yine iş insanı Y.Y. tarafından üç parça halinde inşaat firmasına ödendiği iddia edildi.

Firmaya yapılan ödemeye ilişkin banka hesap hareketleri ve dekontlarının MASAK raporlarında yer aldığı öğrenildi.

Başkan Muhittin Böcek ve eski gelini Z.K'nin polisteki ifade işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen Böcek ve Z.K, adliyeye sevk edildi.



#Antalya
#Muhittin Böcek
#Tutuklama
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ BAŞVURU E DEVLET BAŞVURU EKRANI 2025: TOKİ 250 bin sosyal konut başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?