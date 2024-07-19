CHP'li Böcek'in idaresindeki Antalya'da suya yüzde 446 zam

İZSU Genel Kurulunda alınan karar doğrultusunda İzmir'de 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere 0.5 metreküp ve üzerinde su ve atık su bedellerinde yüzde 45 zam yapıldı. Nisan ayında ise 0.4 metreküplük su ve atık su bedellerinde yüzde 25 indirim yapılması önergesi Meclis'ten oybirliği ile geçmişti.