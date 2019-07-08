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ADANA

Bunlar mı ATM memuru başkan!

CHP’li değilsen çalışamazsın

CHP’li belediyelerdeki işçi kıyımı büyüyor. Adana’nın CHP’li büyükşehir belediye başkanı Zeydan Karalar’ın bin 750 işçinin çıkarılması talimatı vermesinin ardından yüzlerce işçi habersizce işten atıldı. Kapıya konulan çalışanlar bunu cep telefonlarına gönderilen SMS ya da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın iletişim hattı olan Alo 170’ten öğrenebildi. Adana’da “bankamatik memuru” denilerek işine son verilen ASKİ çalışanlarının görevi başında çekilmiş fotoğrafları gerekçenin sahteliğini ortaya koyuyor. ASKİ çalışanlarından Ertuğrul Bilmez, “Bağlı olduğum birimdeki herkes çıkarılmış. Muhatabımız yok” dedi.

Şahin Şen Yeni Şafak
​Adana’nın CHP’li büyükşehir belediye başkanı Zeydan Karalar
​Adana’nın CHP’li büyükşehir belediye başkanı Zeydan Karalar

CHP'li belediyelerdeki işçi kıyımı sürüyor. Adana Büyükşehir Belediyesi'nde “bankamatik memuru” denilerek işine son verilen ASKİ çalışanlarının görevi başında çekilmiş fotoğrafları, oluşturulmaya çalışılan algıyı yıktı. Zor şartlar altında dişini tırnağına takıp çalışan işçilerin çoğu da görevini kötüye kullandığı gerekçesiyle kapının önüne konulmuş.

Adana’nın CHP’li büyükşehir belediye başkanı Zeydan Karalar’ın seçim sonrası ilk işi, CHP'li olmayan işçilerin işten çıkarılması için çalışma başlatmak oldu. Karalar'ın bin 750 işçinin çıkarılması talimatının ardından yüzlerce işçi 28 Haziran’da kendilerine haber dahi verilmeden işten atıldı.

İşlerine son verilen personel bu durumu cep telefonlarına gönderilen bir SMS ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın iletişim hattı “170”ten öğrendi. “Bankamatik memuru” denilerek işten çıkarılan Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) personelinin hepsinin zor şartlar altında dişini tırnağına takıp çalıştıkları gerçeği ise oluşturulmaya çalışılan algı operasyonunu yıktı.

Ertuğrul Bilmez

TÜM BİRİMİN İŞİNE SON

CHP'li Zeydan Karalar'ın işten çıkardığı belediye personeli yaşadıklarını Yeni Şafak'a anlattı. Aladağ'da ASKİ dezenfeksiyon biriminde 2017 Aralık ayından bu yana çalışan Ertuğrul Bilmez, şöyle konuştu:

  • “Bizi siyasi nedenlerden dolayı işten çıkardılar. Bankamatikçi, ATM memuru diyerek işimize son verdiler. Arkadaşlarım 'işten çıkarmalar başladı' diye aradı. 170'i aradığımda çıkışımın verildiğini öğrendim. Beni toplu işten çıkarma maddesi olan 15’inci maddeye istinaden çıkarmışlar. Bağlı olduğum birimdeki herkes çıkarılmış. Muhatabımız yok. Amirlerimiz müdürlerimiz hepsi işten çıkarılmış.”

22'NCİ MADDE SKANDALI

Arif Erdoğan da “ATM memuru” suçlamasıyla işine son verilen personelden sadece birisi. 2015 Mart'tan bu yana ASKİ çevre koruma biriminde çalıştığını belirten Erdoğan, “Aladağ bölgesinde çevre koruma biriminde ilaçlama ve temizlik bölümünün sorumlusuydum. Cuma günü belediyeden beni arayıp işime son verildiği söylendi. İmzalamam gereken evraklar olduğu belirtildi. İmzalamadım. Beni 22’nci maddeden, görevimi kötüye kullandığım gerekçesiyle çıkarmışlar. Ucu açık bir madde. Tazminat hakkım, kıdemim, geri dönüşüm yok. Hatta işten çıkarılana kadar aldığım maaşın mahkeme yoluyla geri alınması durumu da söz konusu” diye konuştu.

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Ziya Eren

Lağım içinde kürek sallamış

2014 Temmuz ayının başında ASKİ’de kanalizasyon biriminde işe başlayan Ziya Eren de Zeydan Karalar’ın bankamatik memuru diyerek işine son verdiği işçiler arasında. İşten çıkarıldığını cep telefonuna SGK'dan gelen mesajla öğrendiğini vurgulayan Eren şunları söyledi: “Mesajla şok oldum. Kimse arayıp bize bir şey demedi. Beni de arkadaşlarım gibi 'bankamatik, ATM memuru' diye işten çıkarmışlar. Lağım temizledim, kanal açtım, kanalizasyonda kazma-kürek çalıştım. Adana’nın, Aladağ’ın pisliğini temizledim, bana 'sen bankamatik memurusun' dediler. SGK 15’inci madde toplu işten çıkarılma kapsamında işime son verildi. Hakkımızda hayırlısı.”

  • ASKİ çalışanı Aytaç Başıbüyük, Ocak ayındaki selde ölümden dönmüştü.
  • Sele kapılan işçi de kovuldu
  • Kozan’daki sel felaketinde kepçesiyle beraber sele kapılan bir işçi de “ATM memuru” denilerek işten atıldı. Zeydan Karalar’ın yaptığı işçi kıyımından Aytaç Başıbüyük de nasibini aldı.
  • ASKİ’de kepçe operatörü olarak çalışan ve Ocak ayında Kozan’da meydana gelen sel felaketinde, suya kapılan bir traktöre yardım ederken kepçesiyle sele kapılan Başıbüyük, CANKUR ekipleri tarafından kurtarılıp hastaneye kaldırılmıştı. Hayatını ortaya koyarak çalışan Başıbüyük’ün “ATM memuru” olduğu gerkçesiyle işine son verilmesi, bu kadarına da pes dedirtti.

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