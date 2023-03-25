CHP’li Deniz Yavuzyılmaz’ın maaş oyunu: Diş hekimi kuzenini danışman gösterip maaşını kendi almış

Diğer danışmanı da kuzeni Sökmen’in eşi Mustafa Sökmen. Ancak diş hekimi olan Özlem Yavuzyılmaz Sökmen, Zonguldak şehir merkezinde muayenehane sahibi. Vergi levhasında sahibi gözüküyor ve yasaya göre iş yerinin sürekli başında durması gerekiyor. Ancak bir taraftan da amcasının oğlu CHP’li Deniz Yavuzyılmaz’a danışmanlık için TBMM’de olması gerekiyor.