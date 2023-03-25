CHP’li Deniz Yavuzyılmaz’ın maaş oyunu: Diş hekimi kuzenini danışman gösterip maaşını kendi almış

CHP'li Deniz Yavuzyılmaz kuzenini danışmanı gösterdi maaşını kendi aldı
Kuzeni ve damadı danışman yaptı
TBMM’de kamu iktisadi teşebbüsleri üyesi olan CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, devletin kendine tahsis ettiği danışmanlarını akrabalarından seçti. CHP’li Yavuzyılmaz’ın 3 danışman hakkından birini amcasının kızı Diş Hekimi Özlem Yavuzyılmaz Sökmen’i yaparak kullandı.
Meclis’in yolunu bilmeyen danışman
Diğer danışmanı da kuzeni Sökmen’in eşi Mustafa Sökmen. Ancak diş hekimi olan Özlem Yavuzyılmaz Sökmen, Zonguldak şehir merkezinde muayenehane sahibi. Vergi levhasında sahibi gözüküyor ve yasaya göre iş yerinin sürekli başında durması gerekiyor. Ancak bir taraftan da amcasının oğlu CHP’li Deniz Yavuzyılmaz’a danışmanlık için TBMM’de olması gerekiyor.
Sahte danışman maaşını kendi alıyor
CHP’li Yavuzyılmaz’ın danışman olarak gösterdiği kuzeni Sökmen’in haftanın 6 günü Zonguldak’taki muayenehanede olduğu ve Meclis’e hiç gitmediği anlaşıldı. Özlem Yavuzyılmaz Sökmen’in Meclis’te çalışır gibi gösterildiği için verilen 24 bin liralık danışman maaşını da ikinci bir maaş olarak CHP’li vekil Deniz Yavuzyılmaz’ın aldığı iddia edildi.