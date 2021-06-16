CHP'li Subaşı'nın İBB Meclisi'ndeki "tesis iptali" iddiasına Eyüpsultan Belediyesi'nden yanıt: Bundan haberimiz var mı?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin Haziran Ayı 2. Olağan Oturumu bugün gerçekleştirildi.
Görüşmelerde söz alan İBB CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı, Eyüp Belediyesi'nin Silahtarağa Atıksu Biyolojik Arıtma Tesisi projesinin iptal edilmesi için İBB'ye başvurduğunu öne sürdü.
CHP'li Subaşı'nın iddasına Eyüpsultan Belediyesi'nden yanıt
Subaşı'nın iddiasına, Eyüpsultan Belediyesi'nin Twitter hesabından yanıt verildi.
Yapılan paylaşımda, "Peki bundan Eyüpsultan Belediyesi’nin haberi var mı?" ifadeleri yer aldı.
Peki bundan Eyüpsultan Belediyesi’nin haberi var mı? pic.twitter.com/1tN0eNzsvP
Peki bundan Eyüpsultan Belediyesi’nin haberi var mı? pic.twitter.com/1tN0eNzsvP— Eyüpsultan Belediyesi 🇹🇷 (@eyupbelediyesi) June 16, 2021
Projenin yapımını Ekrem İmamoğlu durdurmuştu
Uzmanlar son günlerde Marmara Denizi'nde görülen müsilaj (deniz salyası) sorununun büyük oranda atıkların arıtılmadan denize boşaltılması ve buna bağlı oluşan kirliliğe bağlarken, İBB Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu, Kasım 2019'da Silahtarağa İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nin yapımını "Temel Atmama Töreni" ile durdurmuştu.
Peki bundan Eyüpsultan Belediyesi’nin haberi var mı? pic.twitter.com/1tN0eNzsvP
Peki bundan Eyüpsultan Belediyesi’nin haberi var mı? pic.twitter.com/1tN0eNzsvP— Eyüpsultan Belediyesi 🇹🇷 (@eyupbelediyesi) June 16, 2021