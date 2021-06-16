CHP'li Subaşı'nın İBB Meclisi'ndeki "tesis iptali" iddiasına Eyüpsultan Belediyesi'nden yanıt: Bundan haberimiz var mı?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin Haziran Ayı 2. Olağan Oturumu bugün gerçekleştirildi.

Görüşmelerde söz alan İBB CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı, Eyüp Belediyesi'nin Silahtarağa Atıksu Biyolojik Arıtma Tesisi projesinin iptal edilmesi için İBB'ye başvurduğunu öne sürdü.

CHP'li Subaşı'nın iddasına Eyüpsultan Belediyesi'nden yanıt

Subaşı'nın iddiasına, Eyüpsultan Belediyesi'nin Twitter hesabından yanıt verildi.

Yapılan paylaşımda, "Peki bundan Eyüpsultan Belediyesi’nin haberi var mı?" ifadeleri yer aldı.

Peki bundan Eyüpsultan Belediyesi’nin haberi var mı? pic.twitter.com/1tN0eNzsvP — Eyüpsultan Belediyesi 🇹🇷 (@eyupbelediyesi) June 16, 2021

Projenin yapımını Ekrem İmamoğlu durdurmuştu

Uzmanlar son günlerde Marmara Denizi'nde görülen müsilaj (deniz salyası) sorununun büyük oranda atıkların arıtılmadan denize boşaltılması ve buna bağlı oluşan kirliliğe bağlarken, İBB Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu, Kasım 2019'da Silahtarağa İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nin yapımını "Temel Atmama Töreni" ile durdurmuştu.

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OYNAT 00:57 İstanbullulara müjde: İBB AK Parti Grubunun yaptığı çalışmayla İstanbul metroları internet erişimine açılıyor İBB Meclisi Haziran Ayı 2. Oturumu Yenikapı'da yapıldı. Oturumda İBB AK Parti Meclis Grubu adına konuşan Akıllı Kent ve Bilişim Teknolojileri Komisyon Başkanı Muharrem Balık, yaptığı açıklamalarının yanı sıra, İstanbul'da gençlere de bir müjde verdi. Balık, AK Parti Grubunun yaptığı çalışmayla İstanbul metrolarının internet erişimine açıldığını açıkladı. BiP'te paylaş

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