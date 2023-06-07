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CHP'li Edremit Belediyesi'nden dev hizmet: İlçe meydanına Sarıkız heykeli dikildi

AK Parti, cumhurbaşkanlığı seçim maratonunun sona ermesinin ardından yerel seçimler için çalışmalara başlarken CHP'li Edremit Belediyesi'nin son projesi tepki çekti. Edremit Belediyesi, mahalle sakinlerinin ve esnafın talebi doğrultusunda ilçe meydanına Sarıkız heykeli yapıldığını duyurdu.

11:34 . 7/06/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
CHP'li Edremit Belediyesi 'ilçe sakinlerinin talepleri' doğrultusunda ilçe meydanına Sarıkız heykeli dikti.

CHP'li Edremit Belediyesi 'ilçe sakinlerinin talepleri' doğrultusunda ilçe meydanına Sarıkız heykeli dikti.

CHP yönetimindeki belediyeler heykel koleksiyonlarına bir yenisini daha ekledi. CHP'li Edremit Belediyesi, ilçe meydanına Sarıkız heykeli yaptırdı.

CHP'li Edremit Belediyesi'nden heykel hizmeti

Belediyenin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Sarıkız Meydanı'nda mahalle sakinlerimiz ve esnafımızın taleplerini göz önünde bulundurarak gerçekleştirdiğimiz yeniden düzenleme çalışmaları kapsamında gün içerisinde meydana adını veren efsanelere konu olmuş Sarıkız'ın heykelinin montajı ekiplerimizce yapıldı."

AK Parti yerel seçimler için çalışmalara başladı

CHP'li belediye heykel dikerken AK Parti ise cumhurbaşkanlığı seçim maratonunun sona ermesinin ardından yerel seçimler için çalışmalara başladı. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndan da 2024'te yapılacak olan yerel seçimler için
"Rehavet yok, çalışmalar başlasın"
talimatı geldi.



#Edremit Belediyesi
#CHP
#heykel
1 saat önce
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