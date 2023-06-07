CHP'li Edremit Belediyesi'nden dev hizmet: İlçe meydanına Sarıkız heykeli dikildi

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel hükümetin deprem bölgesini yeniden ayağa kaldıracak konut projesi için bir yıl süre istemesini eleştirerek "İktidara gelirsek bunu daha kısa sürede yaparız." demişti. Özel'in bu çıkışı, akıllara Bodrum Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Ahmet Aras'ın heykel açılış töreninde yaptığı "Bu heykeli yapmak için iki yıldır uğraşıyoruz bugünden yarına olmuyor bu işler. Uzun bir çalışmanın eseridir bu." sözlerini getirdi.