Deprem bölgesindeki konutlar için bir çok bulan CHP'nin hizmet anlayışı: Heykel için iki yıl çalıştık

CHP'li Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras - CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde katıldığı HaberTürk canlı yayında hükümetin afet bölgesindeki çalışmalarını eleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın deprem bölgesindeki konutlar için yaptığı "Milletim bana bir yıl versin" açıklamasına değinen Özel, "Ne bir yılı, bir yıl süre istemekle olmaz." dedi. Özel, "İktidara gelince daha kısa sürede yapmayı mı vadediyorsunuz?" sorusuna ise "Kesinlikle bunu vadediyoruz." diye cevap verdi.
Bu sözler, iktidarın depremde yerle bir olan 11 kenti ayağa kaldırmak için istediği bir yıl süreyi çok bulan CHP'nin, sadece bir heykel için iki yıl çalıştığını itiraf ettiği görüntüleri akıllara getirdi.
'Bu heykeli yapmak için iki yıldır uğraşıyoruz'
Aras'ın bu sözleri uzun süre konuşulmuş ve eleştirilerin hedefi olmuştu.