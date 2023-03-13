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Deprem bölgesindeki konutlar için bir çok bulan CHP'nin hizmet anlayışı: Heykel için iki yıl çalıştık

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel hükümetin deprem bölgesini yeniden ayağa kaldıracak konut projesi için bir yıl süre istemesini eleştirerek "İktidara gelirsek bunu daha kısa sürede yaparız." demişti. Özel'in bu çıkışı, akıllara Bodrum Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Ahmet Aras'ın heykel açılış töreninde yaptığı "Bu heykeli yapmak için iki yıldır uğraşıyoruz bugünden yarına olmuyor bu işler. Uzun bir çalışmanın eseridir bu." sözlerini getirdi.

22:30 . 13/03/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
CHP'li Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras - CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel.

CHP'li Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras - CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde katıldığı HaberTürk canlı yayında hükümetin afet bölgesindeki çalışmalarını eleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın deprem bölgesindeki konutlar için yaptığı "Milletim bana bir yıl versin" açıklamasına değinen Özel, "Ne bir yılı, bir yıl süre istemekle olmaz." dedi. Özel, "İktidara gelince daha kısa sürede yapmayı mı vadediyorsunuz?" sorusuna ise "Kesinlikle bunu vadediyoruz." diye cevap verdi.


Bu sözler, iktidarın depremde yerle bir olan 11 kenti ayağa kaldırmak için istediği bir yıl süreyi çok bulan CHP'nin, sadece bir heykel için iki yıl çalıştığını itiraf ettiği görüntüleri akıllara getirdi.


'Bu heykeli yapmak için iki yıldır uğraşıyoruz'


Bodrum Belediyesinin CHP'li Başkanı Ahmet Aras, geçtiğimiz yıllarda yaptığı bir heykel açılışında
"Bu heykeli yapmak için iki yıldır uğraşıyoruz bugünden yarına olmuyor bu işler. Uzun bir çalışmanın eseridir bu. Para bir amaç değildir araçtır. Paralar bunlar için harcanacak"
ifadelerini kullanmıştı.

Aras'ın bu sözleri uzun süre konuşulmuş ve eleştirilerin hedefi olmuştu.


CHP'li Bodrum Belediyesi'nin iki yılda yaptığı sünger heykeli.

CHP'nin TOKİ çelişkisi: Özgür Özel 'Bir yıl çok' deyip proje vadetti belediye başkanı karşı çıktı
CHP'nin TOKİ çelişkisi: Özgür Özel 'Bir yıl çok' deyip proje vadetti belediye başkanı karşı çıktı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında hükümetin afet bölgesindeki çalışmalarını eleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın deprem bölgesindeki konutlar için yaptığı "Milletim bana bir yıl versin" açıklamasına değinen Özel, "Ne bir yılı, bir yıl süre istemekle olmaz." dedi. Özel, "İktidara gelince daha kısa sürede yapmayı mı vadediyorsunuz?" sorusuna ise "Kesinlikle bunu vadediyoruz." diye cevap verdi. Özel'in bu açıklamaları gündemdeyken bugün CHP’li Karabağlar Belediyesi'nde kentsel dönüşüm protestosu vardı. TOKİ konutları projesine engel olan CHP'li Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu'nu protesto eden vatandaşlar, belediye önünde eylem yaptı.

#CHP
#Özgür Özel
#Deprem
#Konut
#Ahmet Aras
#Heykel
1 saat önce
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Deprem bölgesindeki konutlar için bir çok bulan CHP'nin hizmet anlayışı: Heykel için iki yıl çalıştık
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