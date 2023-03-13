Deprem bölgesindeki konutlar için bir çok bulan CHP'nin hizmet anlayışı: Heykel için iki yıl çalıştık

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında hükümetin afet bölgesindeki çalışmalarını eleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın deprem bölgesindeki konutlar için yaptığı "Milletim bana bir yıl versin" açıklamasına değinen Özel, "Ne bir yılı, bir yıl süre istemekle olmaz." dedi. Özel, "İktidara gelince daha kısa sürede yapmayı mı vadediyorsunuz?" sorusuna ise "Kesinlikle bunu vadediyoruz." diye cevap verdi. Özel'in bu açıklamaları gündemdeyken bugün CHP’li Karabağlar Belediyesi'nde kentsel dönüşüm protestosu vardı. TOKİ konutları projesine engel olan CHP'li Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu'nu protesto eden vatandaşlar, belediye önünde eylem yaptı.