Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem CHPli Enis Berberoğlu ile HDPli Güven ve Farisoğullarının milletvekilliği düşürüldü
POLİTİKA

CHP'li Enis Berberoğlu ile HDP'li Güven ve Farisoğulları'nın milletvekilliği düşürüldü

CHP'li Enis Berberoğlu ile HDP'li Güven ve Farisoğulları'nın milletvekilliği düşürüldü

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu ile HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven ve HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları'nın milletvekilliği düşürüldü.

Haber Merkezi AA
Enis Berberoğlu - Leyla Güven -Musa Farisoğulları
Enis Berberoğlu - Leyla Güven -Musa Farisoğulları

TBMM Genel Kurulunda, CHP'li Berberoğlu, HDP'li Güven ve Farisoğulları hakkında mahkemelerce verilen, kesinleşmiş cezalara ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri okunarak bilgiye sunuldu.

Anayasa gereğince, Genel Kurulda okunan tezkerelerin ardından Berberoğlu, Güven ve Farisoğulları'nın milletvekilliği düştü.

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, İstanbul'da yargılandığı davada, "siyasi ve askeri casusluk maksadıyla devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgilerini açıklamak" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası almıştı.

HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları, Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı davada, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl, HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven ise yine aynı mahkemece ve aynı suçtan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Berberoğlu, Farisoğulları ve Güven'in cezaları, Yargıtay 16. Ceza Dairesince onanmıştı.

Böylece CHP'nin milletvekili sayısı 139'dan 138'e, HDP'nin milletvekili sayısı 60'tan 58'e düştü.

Abone Ol Google News
Üç ismin milletvekilliği düşürüldü

Üç ismin milletvekilliği düşürüldü

Berberoğlu, Güven ve Farisoğulları için karar verildi.
Binlerce kişiyi ilgilendiriyor

Binlerce kişiyi ilgilendiriyor

Artık eş rıza göstermeden müşterek ev satılamayacak.
Ankaradakritik görüşme

Ankara'da
kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Serrac'ı kabul etti.
8 soruda George Floyd protestoları

8 soruda George Floyd protestoları

​Ne kadar sürecek? Protestocular ne talep ediyor?
Masum dünyalarını<br>kirleten vahşet: Irkçılık

Masum dünyalarını
kirleten vahşet: Irkçılık

​Floyd'un öldürülmesi siyahi ebeveynleri endişelendiriyor.
Türkiye aleyhine bir konu kabul edilemez

Türkiye aleyhine bir konu kabul edilemez

​Ukrayna'da 1915 olaylarına yönelik hazırlanan yasa tasarısı geri çekildi.
40 ülkeye <br>uçuşlar başlıyor

40 ülkeye
uçuşlar başlıyor

Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu duyurdu.
Milyonlarca<br>kez izlendi

Milyonlarca
kez izlendi

​Nitelikli yayıncılığın büyük başarısı.
Şimdiden müjdeleyebiliriz

Şimdiden müjdeleyebiliriz

Bakan Selçuk, büyük bir proje başlatıldığını söyledi.
Kimi ilde<br>40 kuruşu aştı

Kimi ilde
40 kuruşu aştı

​İndirim sonrası benzin ve motorinde ilginç tablo.
Yerli motorlu<br>zırhlılar 2021'de

Yerli motorlu
zırhlılar 2021'de

​TÜMOSAN çalışmalara hız kesmeden devam ediyor.
Beslediği terör<br>ABD'yi vurdu

Beslediği terör
ABD'yi vurdu

ANTİFA örgütü kim? PKK ile nasıl bir ilişkisi vardı?
Trablus'ta <br>kontrol sağlandı

Trablus'ta
kontrol sağlandı

Hafter milisleri başkentten çekilmeye başladı.
Spor yaparken <br>maske takılmalı mı?

Spor yaparken
maske takılmalı mı?

​Ölümcül komplikasyonlara yol açabilir.
Listeye 12 çizik

Listeye 12 çizik

​Mayısta terör örgütlerine ağır darbe vuruldu.
TSK çembere aldı

TSK çembere aldı

Ateşkes ihlaline karşı Mehmetçiğin eli tetikte.
CAS'tan dönecek

CAS'tan dönecek

Ağaoğlu, UEFA'nın men cezası hakkında konuştu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.