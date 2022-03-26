CHP'li Eren Erdem: Adayımızın Kılıçdaroğlu olduğu gerçeğinin herkesçe sahiplenilmesi müthiş

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Böcek, geride kalan gün, partilerinin cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu söyledi.

Böcek, CHP liderinin de katıldığı parti etkinliğinde kendisine çağrı yaparak, "Bizim gönlümüzün adayı sizsiniz. Millet İttifakı’nın alacağı her kararın arkasında ve yanındayız." diye konuştu.

GÜNDEM CHP'li Muhittin Böcek partilerinin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

EREN ERDEM: ADAYIMIZ KILIÇDAROĞLU

Sosyal medya hesabından söz konusu gelişmeye değinen CHP eski vekili ve Parti Meclisi üyesi Eren Erdem de Böcek gibi adaylarının Kılıçdaroğlu olduğunu söyledi.

Erdem, "CHP örgütü olarak ifade edebileceğimiz tüm kadroların buluştuğu buluşmada; CHP’nin Cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğu gerçeğinin herkesçe sahiplenilmesi, müthiştir." ifadelerini kullandı.

Erdem, Kılıçdaroğlu'nun 'seçimi büyük bir farkla kazanacağını' iddia etti.