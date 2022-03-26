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POLİTİKA

CHP'li Eren Erdem: Adayımızın Kılıçdaroğlu olduğu gerçeğinin herkesçe sahiplenilmesi müthiş

CHP eski vekili ve Parti Meclisi üyesi Eren Erdem, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla, 2023 cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki adaylarının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu duyurdu. Erdem, geride kalan gün Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek'in Kılıçdaroğlu açıklamalarına destek vererek, "CHP'nin cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğu gerçeğinin herkesçe sahiplenilmesi, müthiştir." ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
CHPli Eren Erdem: Adayımızın Kılıçdaroğlu olduğu gerçeğinin herkesçe sahiplenilmesi müthiş
Kemal Kılıçdaroğlu - Eren Erdem

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Böcek, geride kalan gün, partilerinin cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu söyledi.

Böcek, CHP liderinin de katıldığı parti etkinliğinde kendisine çağrı yaparak, "Bizim gönlümüzün adayı sizsiniz. Millet İttifakı’nın alacağı her kararın arkasında ve yanındayız." diye konuştu.

CHP'li Muhittin Böcek partilerinin cumhurbaşkanı adayını açıkladı
GÜNDEM
CHP'li Muhittin Böcek partilerinin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

EREN ERDEM: ADAYIMIZ KILIÇDAROĞLU

Sosyal medya hesabından söz konusu gelişmeye değinen CHP eski vekili ve Parti Meclisi üyesi Eren Erdem de Böcek gibi adaylarının Kılıçdaroğlu olduğunu söyledi.

Erdem, "CHP örgütü olarak ifade edebileceğimiz tüm kadroların buluştuğu buluşmada; CHP’nin Cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğu gerçeğinin herkesçe sahiplenilmesi, müthiştir." ifadelerini kullandı.

Erdem, Kılıçdaroğlu'nun 'seçimi büyük bir farkla kazanacağını' iddia etti.

CHP'li Muhittin Böcek partilerinin cumhurbaşkanı adayını açıkladı
OYNAT 00:22
CHP'li Muhittin Böcek partilerinin cumhurbaşkanı adayını açıkladı
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Böcek, partilerinin cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu söyledi. Böcek, CHP liderinin de katıldığı parti etkinliğinde kendisine çağrı yaparak, 'Bizim gönlümüzün adayı sizsiniz. Millet İttifakı'nın alacağı her kararın arkasında ve yanındayız.' diye konuştu.
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