CHP'li Muhittin Böcek partilerinin cumhurbaşkanı adayını açıkladı Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Böcek, partilerinin cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu söyledi. Böcek, CHP liderinin de katıldığı parti etkinliğinde kendisine çağrı yaparak, "Bizim gönlümüzün adayı sizsiniz. Millet İttifakı’nın alacağı her kararın arkasında ve yanındayız." diye konuştu.

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