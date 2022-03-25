CHP'li Muhittin Böcek partilerinin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partililerin katılımıyla Antalya’da bir otelde düzenlenen 'Büyük Örgüt Buluşması'na katıldı.
Törende konuşma yapan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, partilerinin cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu söyledi.
"ADAYIMIZ SİZSİNİZ"
Böcek konuya ilişkin açıklamasında, "Halkımızın sorunlarını biliyoruz. Milletimiz sandığın önüne gelmesini istiyor. Bizim gönlümüzün adayı sizsiniz. Millet İttifakı’nın alacağı her kararın arkasında ve yanındayız." diye konuştu.
PARTİLİLER 'KILIÇDAROĞLU' ÇIKIŞINI AYAKTA ALKIŞLADI
Böcek’in bu sözleri ayağa kalkan partililer tarafından uzun süre alkışlandı.