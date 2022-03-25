Gündem CHPli Muhittin Böcek partilerinin cumhurbaşkanı adayını açıkladı
POLİTİKA

CHP'li Muhittin Böcek partilerinin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Böcek, partilerinin cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu söyledi. Böcek, CHP liderinin de katıldığı parti etkinliğinde kendisine çağrı yaparak, "Bizim gönlümüzün adayı sizsiniz. Millet İttifakı’nın alacağı her kararın arkasında ve yanındayız." diye konuştu.

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Haber Merkezi İHA
CHPli Muhittin Böcek partilerinin cumhurbaşkanı adayını açıkladı
CHP'li Muhittin Böcek

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partililerin katılımıyla Antalya’da bir otelde düzenlenen 'Büyük Örgüt Buluşması'na katıldı.

Törende konuşma yapan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, partilerinin cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu söyledi.

"ADAYIMIZ SİZSİNİZ"

Böcek konuya ilişkin açıklamasında, "Halkımızın sorunlarını biliyoruz. Milletimiz sandığın önüne gelmesini istiyor. Bizim gönlümüzün adayı sizsiniz. Millet İttifakı’nın alacağı her kararın arkasında ve yanındayız." diye konuştu.

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Böcek’in bu sözleri ayağa kalkan partililer tarafından uzun süre alkışlandı.

CHP'li Muhittin Böcek partilerinin cumhurbaşkanı adayını açıkladı
OYNAT 00:22
CHP'li Muhittin Böcek partilerinin cumhurbaşkanı adayını açıkladı
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Böcek, partilerinin cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu söyledi. Böcek, CHP liderinin de katıldığı parti etkinliğinde kendisine çağrı yaparak, 'Bizim gönlümüzün adayı sizsiniz. Millet İttifakı'nın alacağı her kararın arkasında ve yanındayız.' diye konuştu.

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