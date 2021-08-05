Gündem Antalya Büyükşehir Belediyesinin yangınlarla mücadele bütçesi kent estetiği için ayrılan paranın yarısı kadar
ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin yangınlarla mücadele bütçesi kent estetiği için ayrılan paranın yarısı kadar

Orman yangınlarının bir haftadır devam ettiği Antalya'da, yangınları söndürme sorumluluğu bulunan Büyükşehir Belediyesinin yangınlarla mücadele için ayırdığı bütçe, Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı'nın bütçesinin yarısı kadar. Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı'na 13 milyon 730 bin TL ayrılırken, İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nın bütçesi ise sadece 6 milyon 175 bin lira.

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Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin yangınlarla mücadele bütçesi kent estetiği için ayrılan paranın yarısı kadar
Antalya İtfaiyesi

Bazı yerlerde alevler kontrol altına alınsa da yangınların bir haftadır devam ettiği Antalya'da, yangınları söndürme sorumluluğu bulunan Büyükşehir Belediyesi'nin yangınlarla mücadele için diğer birimlere kıyasla daha az bütçe ayırdığı ortaya çıktı.

İTFAİYE BÜTÇESİ YARISI KADAR

Antalya Büyükşehir Belediyesi Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu'na göre, İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nın bütçesi, 6 milyon 175 bin TL. Daha düşük bütçeye sahip birçok daire başkanlığı bulunsa da şehrin kent estetiği için ayrılan paranın bile İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na ayrılan bütçeden fazla olması dikkat çekiyor. Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı'na 13 milyon 730 bin TL ayrılmış durumda.

MUHİTTİN BÖCEK'TEN ALGI

Antalya'nın pek çok noktasında çıkan yangınlarla mücadele hem havadan hem de karadan ekiplerin müdahalesiyle sürerken, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, havadan uçak ve helikopterlerin yangına müdahale ettiği Gündoğmuş Köyü'nde video çekmişti. Bölgede uçak ve helikopter olmadığını ima eden Böcek 'İnsanlar yanıyor' demişti. Köyden bir vatandaşın çektiği videolarda ise uçak ve helikopterlerin yangına müdahale anı açıkça görülüyordu.

Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcek uçak ve helikopterlerin söndürme çalışmaları sürerken 'insanlar yanıyor uçak gönderin' videosu çekti
OYNAT 00:33
Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcek uçak ve helikopterlerin söndürme çalışmaları sürerken 'insanlar yanıyor uçak gönderin' videosu çekti
Antalya'nın pek çok noktasında çıkan yangınlarla mücadele hem havadan hem de karadan ekiplerin müdahalesiyle sürüyor. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, havadan uçak ve helikopterlerin yangına müdahale ettiği Gündoğmuş Köyü'nde video çekti. Bölgede uçak ve helikopter olmadığını ima eden Böcek 'İnsanlar yanıyor' dedi. Köyden vatandaşın çektiği videolarda ise uçak ve helikopterlerin yangına müdahale anı açıkça görülüyor.
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26 yıl önce dikti

26 yıl önce dikti

Gelir kaynağı oldu: Özellikle Amerika'ya gönderiyor
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'Allah devlete
millete huzur versin'

​Yanan evinin bahçesindeki karpuzları orman işçilerine ikram etti.
Alevlerin ortasında kalan orman işçisinin son dakikaya kadar bölgeden ayrılmayacaklarını söylediği telsiz anonsu ağlattı

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