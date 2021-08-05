Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin yangınlarla mücadele bütçesi kent estetiği için ayrılan paranın yarısı kadar

Bazı yerlerde alevler kontrol altına alınsa da yangınların bir haftadır devam ettiği Antalya'da, yangınları söndürme sorumluluğu bulunan Büyükşehir Belediyesi'nin yangınlarla mücadele için diğer birimlere kıyasla daha az bütçe ayırdığı ortaya çıktı.

İTFAİYE BÜTÇESİ YARISI KADAR

Antalya Büyükşehir Belediyesi Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu'na göre, İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nın bütçesi, 6 milyon 175 bin TL. Daha düşük bütçeye sahip birçok daire başkanlığı bulunsa da şehrin kent estetiği için ayrılan paranın bile İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na ayrılan bütçeden fazla olması dikkat çekiyor. Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı'na 13 milyon 730 bin TL ayrılmış durumda.

MUHİTTİN BÖCEK'TEN ALGI

Antalya'nın pek çok noktasında çıkan yangınlarla mücadele hem havadan hem de karadan ekiplerin müdahalesiyle sürerken, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, havadan uçak ve helikopterlerin yangına müdahale ettiği Gündoğmuş Köyü'nde video çekmişti. Bölgede uçak ve helikopter olmadığını ima eden Böcek 'İnsanlar yanıyor' demişti. Köyden bir vatandaşın çektiği videolarda ise uçak ve helikopterlerin yangına müdahale anı açıkça görülüyordu.

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