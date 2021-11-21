Gündem Muhittin Böcekten arkasından iş çeviren CHPlilere çok beklersiniz mesajı
POLİTİKA

Muhittin Böcek'ten arkasından iş çeviren CHP’lilere 'çok beklersiniz' mesajı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, kendisine hediye edilen tabloyu sosyal medya hesabından paylaşarak, hastalığı sürecinde CHP’de yaşananlara atıfta bulundu. Böcek, "Ölüm döşeğindeyken başka hesaplar peşinde olanlara atıfta bulunan bu tabloyu, arkadaşlarım hediye etti" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak AA
Muhittin Böcekten arkasından iş çeviren CHP’lilere çok beklersiniz mesajı
Muhittin Böcek

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde yaşadıklarının insanları tanıma fırsatı verdiğini bildirdi.

Böcek, sosyal medya hesabından, "Çok beklersiniz" yazısının bulunduğu ve hasta olduğu süreçte yaşadıklarına atıfta bulunan resmin yer aldığı tabloyu işaret ettiği fotoğrafı paylaştı.

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Fotoğrafın altına ise Böcek, "Ölüm döşeğindeyken başka hesaplar peşinde olanlara atıfta bulunan bu tabloyu, arkadaşlarım hediye etti. Yaşadığım zorlu süreci Allah'ın takdiri ve sizlerin duaları sayesinde geride bırakmanın mutluluğunu yaşıyorum" notunu paylaştı.

Ayrıca, 2018 yılında Japon yazar Haruki Murakami'nin "Kötü günlerin iyi tarafları da vardır. İnsanları tanırsın, özellikle yanında sandıklarını" sözünün bulunduğu paylaşımını da ekleyen Böcek, "2018'de yaptığım paylaşım aslında her şeyi anlatıyor" ifadesini kullandı.

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Kovid-19 tedavisi görmüştü

Muhittin Böcek, sosyal medya hesabından 17 Ağustos 2020'de yaptığı paylaşımla Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuş, herkese maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyması için uyarıda bulunmuştu.

Böcek, takibinin yapıldığı hastanede sağlık durumu kötüleşince 7 Eylül'de yoğun bakım ünitesine alınmış, 24 Eylül'de Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edilmişti.

Akciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle solunum kaslarında sorun oluşan Böcek'e, daha iyi nefes alabilmesi için trakeostomi (nefes borusuna delik açılması) uygulanmıştı.

Böcek, sağlık durumunun iyiye gitmesi üzerine 9 Kasım'da yoğun bakım ünitesinden normal servise alınmış ve 3 Aralık'ta da taburcu edilmişti. Muhittin Böcek, 8 Aralık 2020'de ise görevine başlamıştı.

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