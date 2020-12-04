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Gündem Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek 108 gün sonra taburcu oldu
ANTALYA

Koronavirüse yakalanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek 108 gün sonra taburcu oldu

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek 108 gün sonra taburcu oldu

Koronavirüs tedavisi sonrası akciğerlerinde oluşan hasar nedeniyle 64 gün yoğun bakımda tedavi gördükten sonra normal servise alınan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 108 günün sonunda taburcu oldu.

Haber Merkezi DHA
Muhittin Böcek
Muhittin Böcek

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, evine döndüğünü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 17 Ağustos'ta koronavirüs nedeniyle tedaviye alındı.

Sağlık durumu ağırlaşınca 7 Eylül'de alındığı yoğun bakımda 64 gün kalan Başkan Böcek, 9 Kasım'da normal servise çıkarıldı.

Muhittin Böcek

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'ten 105 gün sonra ilk görüntü
GÜNDEM
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'ten 105 gün sonra ilk görüntü

TABURCU OLDU

Başkan Böcek, 108 günün sonunda Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nden taburcu oldu. Evine döndüğünü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran Başkan Böcek, Aylar süren ayrılığın ardından eve dönmenin mutluluğuyla tüm hemşehrilerime kucak dolusu selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Hepinizi çok seviyorum dedi. Başkan Böcek'in fizik tedavisine evinde devam edeceği öğrenildi.

Muhittin Böcek'ten aylar sonra ilk mesaj: En yakın zamanda birlikte olacağız
KORONAVİRÜS
Muhittin Böcek'ten aylar sonra ilk mesaj: En yakın zamanda birlikte olacağız

Muhittin Böcek tedavisinden sonra ilk kez görüntülendi
OYNAT 00:43
Muhittin Böcek tedavisinden sonra ilk kez görüntülendi
Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, uzun süredir Covid-19 teşhisi nedeniyle tedavisi devam eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i ziyaret etti. Rektör Özkan, ziyaretinde Böcek'e nasıl hissettiğini sordu. Başkan Böcek ise tedavisinin ardından 100 günü geçtiğini, sağlık çalışanlarına ve kendisine dua edenlere teşekkürlerini sundu. Özkan ve Başkan Böcek'in ziyaret sırasındaki görüntüleri ise sosyal medyada paylaşıldı. Başkan Böcek, tedavisinin ardından ilk kez görüntülendi.


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