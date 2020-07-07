CHP'li eski milletvekili Fikri Sağlar'da Kılıçdaroğlu'na sert eleştiri: Yine kaybedeceksin

CHP'de 37. Olağan Kurultay'ın toplanmasına sayılı günler kaldı. Parti yönetimi salgına karşı kurultayın önlemler alınarak toplanacağını duyursa da muhalif kanattaki CHP'liler bu koşullarda Kurultay'ın toplanmasına karşı çıkıyor. CHP'li eski milletvekili Fikri Sağlar da bu eleştirilere katılan son isim oldu. CHP’nin son 10 yılda aldığı seçim yenilgilerinin nedeninin ilkeleriyle uyumlu olmayan kadroların yönetimde bulunması olduğunu belirten Sağlar, yapılan yanlışlara da değindi.

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OYNAT 00:32 Kılıçdaroğlu, "Hiç kimse unutmasın" dediği sözü unuttu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu. Konuşma esnasında "Hiç kimse Gazi Mustafa Kemal'in şu sözünü unutmasın" diye vurguladığı sözü kendisi unutarak zor anlar yaşadı.

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Başarısız kadroları yenileyin

Başarısız kadroları yenileştirmek yerine farklı konuların gündemde tutulmasının yanlış olduğunu ifade eden Sağlar, “Cumhurbaşkanlığını Recep Tayyip Erdoğan’ın kazandığı 24 Haziran seçimi sonrası yanlış gidişatı tartışmak ve başarısız yönetim kadrolarını yenileştirmek için 634 kurultay delegesinin Olağanüstü Kurultay çağrısı o kadrolarca gerekçesiz olarak reddedilmişti. Bugün de başka bir hesap yapılıyor! Büyüyen Covid19 salgınına rağmen alelacele verilen Kurultay kararıyla bu kadroların parti yönetimde kalmasının alt yapısı oluşturuluyor” dedi.

OYNAT 00:35 CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun 'Hukuksuzca tutuklandılar' dediği HDP'li Güven: Kürt sorunu sürdükçe gerillaya katılımlar da olacak savaş da olacak CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, teröristleri öven ve cenazesine giden HDP'li Güven ile Farisoğulları'nın vekilliğinin düşürülmesini eleştirdi. HDP'ye göz kırpan CHP lideri, 'Bu yapılan hukuksuzluktur' dedi. Oysa HDP'li Leyla Güven, Diyarbakır'da yaptığı konuşmada 'Kürt sorunu devam ettikçe gerillaya katılım da olacak, çatışma da olacak, savaş da olacak' ifadelerini kullanmıştı. BiP'te paylaş

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Sağlar sözlerini şöyle sürdürdü: “Malum kadroların rahatça seçilebilmesi için salgın fırsat bilinerek, yönetim için ortaya çıkacak başka adayların fiziki zorlamalarla adeta önü kesiliyor. İddiaya göre kurultay salonu 1300’ü aşan delegenin sadece 900’nü alabiliyor. 4 saatlik sürede yüksek sesle konuşmanın ve dolaşmanın yasaklandığı bildiriliyor. Onur üyelerine ve PM’ye adaylığı için gerekli 10 imzayı almak için salona giriş yasaklanıyor.”

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"Salgına rağmen kurultay iktidar yolunu açmaz"

Pandemi sürecinde tepkilere rağmen kurultayın yapılmasının bir getiri sağlamayacağını belirten eski vekil, “Salgının oluşturduğu yaşam riskine rağmen herkesin karşı çıktığı CHP kurultayı iktidar yolunu açmayacaktır. Aksine kendi evinde hak hukuk ve adaleti oluşturmayan bir partinin toplum indindeki görüntüsünü daha da karanlık hale getirecektir… CHP bunu hak etmiyor” ifadelerini kullandı.

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