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CHP'li eski vekilden çok konuşulacak zehir zemberek sözler: Altılı Masa'da milletvekili dağıtımı başladığında yine çatırtı olacak

CHP eski milletvekili Mehmet Sevigen, dağılıp tekrar birleşen Altılı Masa ile ilgili çok konuşulacak iddialar ortaya attı. Masada milletvekili dağıtımı başladığında yeniden çatırtı olacağını belirten Sevigen, "Bunların seçime kadar toparlanacaklarını zannetmiyorum. Herhangi bir bakanlık dağılımında, milletvekili dağılımında aynı şey olacak. Düşünün cumhurbaşkanı adayı konusundaki ilk konuşmada kavga çıktı.'' ifadelerini kullandı.

12:14 . 8/03/2023 Çarşamba
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Altılı Masa

Altılı Masa

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "kumar masası, noter masasında olmayacağız" dedikten Altılı Masa'ya geri dönmesi ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu açıklamasının yankıları devam ederken CHP eski Milletvekili Mehmet Sevigen'den çarpıcı sözler geldi. Konuyla ilgili konuşan Sabah'a konuşan CHP eski Milletvekili Mehmet Sevigen yaptığı açıklamada şunları kaydetti;

'Toplumun güveni kayboldu'

"Güvensizlik var tamamen. Toplumun güveni kayboldu. En küçük bir konuda anlaşamayan insanlar, Türkiye'nin önemli meselelerinde nasıl anlaşacaklar? 'Bu masada dostluk, arkadaşlık, demokrasi, birlik, beraberlik, ulusal birlik var' diyorlardı ya. Bunların hepsinin yalan olduğu, 6'lı masada yalnızca çıkar olduğu ortaya çıktı. Toplumun önünde bunun tartışılması da millete büyük bir iyilik. Millet herkesin ne olduğunu gördü"

'Onlar için memleket söz konusu değil'

Altılı Masa'nın menfaatleri uğruna bir araya geldiğini belirten Sevigen, ''Onlar için memleket, ülke filan söz konusu değil, mavi vatan söz konusu değil. Libya, Kıbrıs söz konusu değil. Hele deprem hiç söz konusu değil. Bunlar topluma güven vermez artık. 6'lı masadakiler bundan sonra içten içe kin besleyecekler. Cumhurbaşkanlığı adayının ilanında hepsinin suratlarını görmediniz mi? Hepsi birbirine nasıl bakıyorlardı. Akşener'in yüzü asıktı, her an bir hamle yapacakmış gibi... Bunlar başını yastığa koyup rahat uyuyamazlar. Her taraftan muhakkak birbirinden bir ihanet gelecek ve bir bıçak darbesi gelecek diye bekleyeceklerdir. Böyle bir ortamda beraber olan insanların ülkeye ne faydası olacak?" dedi.

'Üst akıl bunlara birleşin dedi'

Meral Akşener için hırsının kurbanı olduğunu dile getiren CHP'li eski vekil, "Meral Hanım'ın hırsı aklının önüne geçmiş bir vaziyette. Tamamen 'Bu hükümet ve Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığıyla ilgili ne yapacağız?' diye çaba sarf ederken, böyle bir bahane buldu. Sonra yukardan talimat geldi, 'Birleşin' dendi, birleştiler! Bu üst aklın bir araya getirdiği 6'lı masa. Üst akıldan ise ne anlarsanız anlayın. İster Amerika anlayın, ister FETÖ anlayın, ister hükümete karşı ayaklanma! Aklınıza ne gelirse. Üst akıl bunlara dedi ki 'Kardeşim oturun oturduğunuz yerde, sizleri bir araya getirdik. Herkes menfaatine dönünce baskı yapılarak bunlar bir araya getirildi. Zoraki evlilikler çok kısa sürer. Bunlarınki zoraki evlilik. Bunun ne millete ne memlekete faydası olur" ifadelerini kullandı.



#Mehmet Sevigen
#Altılı masa
#İyi parti
36 dakika önce
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CHP'li eski vekilden çok konuşulacak zehir zemberek sözler: Altılı Masa'da milletvekili dağıtımı başladığında yine çatırtı olacak
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