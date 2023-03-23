CHP'li gazeteci Fırat'tan partili ama 'tarafsız' Kılıçdaroğlu çelişkisi: 'Kılıçdaroğlu beş yıl boyunca CHP rozetini takmayacak'

Taha Hüseyin Karagöz, "Altılı Masa ortaya çıktığı zaman dediler ki ilk önce, 'Biz ittifak falan değiliz, güçlendirilmiş parlamenter sistemi getireceğiz. Cumhurbaşkanı tarafsız olacak, bağımsız olacak'. Ama günün sonuna baktığımızda Sayın Kılıçdaroğlu genel başkanlıkta kalıyor. 'Tarafsız olacak' dedikleri koltuklara beş tane genel başkan yine genel başkanlık üniformalarıyla beraber cumhurbaşkanı yardımcısı sıfatı. Yani biz 'tarafsız cumhurbaşkanı' sloganları dinlerken taraflı yani partili cumhurbaşkanı, beş tane de genel başkan partili cumhurbaşkanı yardımcısıyla karşı karşıya kaldık. Meclis başkanını da yine kendi içlerinden çıkartacakları bir formül üzerinde çalışıyorlar. Partisiz cumhurbaşkanından geldiğimiz yer güçlendirilmiş Kılıçdaroğlu gibi bir şey ortaya çıkıyor ve artı beş tane de genel başkan ve cumhurbaşkanı yardımcısı sıfatıyla ortaya çıkmış oluyor." ifadeleriyle Ali Haydar Fırat'a, "Daha işin temelinde bir kopukluk yok mu sizce?" sorusunu yöneltti.