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CHP'li gazeteci Fırat'tan partili ama 'tarafsız' Kılıçdaroğlu çelişkisi: 'Kılıçdaroğlu beş yıl boyunca CHP rozetini takmayacak'

İletişim Bilimci/Yazar Dr. Ali Haydar Fırat, TVNET yayınında Altılı Masa'nın 'beş yardımcılı cumhurbaşkanlığı sistemi'ni değerlendirdi. Altılı Masa'nın güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüş yapacağını ifade eden Fırat, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da kesinlikle CHP rozeti takmayacağını ileri sürdü.

00:51 . 23/03/2023 Perşembe
Yeni Şafak
İletişim Bilimci/Yazar Dr. Ali Haydar Fırat

İletişim Bilimci/Yazar Dr. Ali Haydar Fırat

CHP'li gazeteci İletişim Bilimci/Yazar Dr. Ali Haydar Fırat, TVNET'te yayınlanan Sert Sorular programında Taha Hüseyin Karagöz'ün konuğu oldu.

Fırat, Altılı Masa'nın 'güçlendirilmiş parlamenter sistem' vaadine ve 'beş yardımcılı cumhurbaşkanlığı sistemi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçmişte sarf ettiği 'bir cumhurbaşkanı adayının parti üyesi olmaması gerektiği' sözleri hatırlatılarak gelinen yerin 'güçlendirilmiş Kılıçdaroğlu' olduğu ifade edilen Fırat, CHP liderinin beş yıllık görev süresi boyunca CHP rozeti takmayacağını iddia etti.

"Geldikleri yer güçlendirilmiş Kılıçdaroğlu"

Taha Hüseyin Karagöz, "Altılı Masa ortaya çıktığı zaman dediler ki ilk önce, 'Biz ittifak falan değiliz, güçlendirilmiş parlamenter sistemi getireceğiz. Cumhurbaşkanı tarafsız olacak, bağımsız olacak'. Ama günün sonuna baktığımızda Sayın Kılıçdaroğlu genel başkanlıkta kalıyor. 'Tarafsız olacak' dedikleri koltuklara beş tane genel başkan yine genel başkanlık üniformalarıyla beraber cumhurbaşkanı yardımcısı sıfatı. Yani biz 'tarafsız cumhurbaşkanı' sloganları dinlerken taraflı yani partili cumhurbaşkanı, beş tane de genel başkan partili cumhurbaşkanı yardımcısıyla karşı karşıya kaldık. Meclis başkanını da yine kendi içlerinden çıkartacakları bir formül üzerinde çalışıyorlar. Partisiz cumhurbaşkanından geldiğimiz yer güçlendirilmiş Kılıçdaroğlu gibi bir şey ortaya çıkıyor ve artı beş tane de genel başkan ve cumhurbaşkanı yardımcısı sıfatıyla ortaya çıkmış oluyor." ifadeleriyle Ali Haydar Fırat'a, "Daha işin temelinde bir kopukluk yok mu sizce?" sorusunu yöneltti.

"Kılıçdaroğlu beş yıl boyunca CHP rozetini kesinlikle takmayacak"

Fırat ise kendisine yöneltilen soruya, "Böyle baktığınız zaman böyle yorumlayabilirsiniz buna hiçbir şey demiyorum." sözleriyle yanıt verdi.

Fırat, Altılı Masa'nın bir yol haritası açıkladığını ifade ederek güçlendirilmiş parlamenter sistemi getireceğini söyledi.

Altılı Masa'nın mutabakat metnindeki, 'seçilen liste ve meclis dönem süresini tamamlayacaktır' ibaresi hatırlatılan Fırat, Kemal Kılıçdaroğlu'nun beş yıl boyunca kesinlikle CHP rozetini takmayacağını iddia etti.




#Altılı Masa
#güçlendirilmiş parlamenter sistem
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Ali Haydar Fırat
#Sert Sorular
#Taha Hüseyin Karagöz
32 dakika önce
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