Gündem CHPli Gaziemir Belediye Başkanı için 5 yıla kadar hapis istemi
POLİTİKA

CHP'li Gaziemir Belediye Başkanı için 5 yıla kadar hapis istemi

İzmir'in Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda hakkında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren sosyal medya paylaşımları yaptığı iddiasıyla açılan davada mütalaa açıklandı.

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CHPli Gaziemir Belediye Başkanı için 5 yıla kadar hapis istemi
Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'ya ait olduğu öne sürülen sosyal medya hesaplarında, geçen yıl Ocak ayında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yapıldığı iddiasıyla İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede Arda'nın, 'cumhurbaşkanına hakaret', 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme', 'halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama', 'halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçlamalarından cezalandırılması talep edildi. İddianame, İzmir 34'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

"ABD'DEN CEVAP GELDİ"

Tutuksuz sanık Halil Arda'nın yargılanmasına bugün İzmir 34'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vekili avukat Gülşen Gezici ile sanık Belediye Başkanı Arda'nın avukatı Ayşe Zübeyde Aydın katıldı. Duruşmada ilk olarak hakim, sanığa ait Facebook hesabına ilişkin kullanıcı ve erişim bilgilerinin temini amacıyla Amerika Birleşik Devletleri'ne yazılan yazıya cevabın geldiğini belirtti. Cevapta, hesabın tespit edilemediği belirtildi. Söz alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Gezici, "Dosyadaki evrak sanığın suçu işlediğini göstermektedir. Sanığın cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi.

Sanık avukatı Aydın ise böyle bir hesap olmadığını belirtip, müvekkilinin beraatini talep etti.

SAVCI 3 SUÇTAN BERAAT, 1 SUÇTAN CEZA İSTEDİ

Avukatların ardından söz alan iddia makamı, esas hakkında mütalaasının hazır olduğunu belirtti. Savcı; 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme', 'halkın bir kesimini alenen aşağılama', 'dini değerleri alenen aşağılama ve suçu ve suçluyu övme'den dava açılmasına rağmen Arda'nın Facebook paylaşımlarında bu suçların, yasal unsurları itibarıyla oluşmadığının anlaşıldığı gerekçesiyle beraat istedi. Arda'ya ait olduğu öne sürülen sosyal medya hesabındaki paylaşımları okuyan savcı, sanık hakkında 'cumhurbaşkanına hakaret' suçundan 1 yıl 3 aydan 5 yıla kadar hapis cezası isteminde bulundu.

Öte yandan sanığın kamu görevi üstlenmesinden, seçime tabi bütün memuriyet ve hizmetlerde istihdam edilmesinden, seçme ile seçilme ehliyetinden yoksun bırakılması talebi de mütalaada yer aldı. Mütalaanın okunmasının ardından sanık avukatı, esas hakkında savunma için süre talebinde bulundu. Avukatın süre talebini kabul eden hakim, duruşmayı 20 Aralık'a erteledi.

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