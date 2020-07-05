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Gündem CHPli İlhan Kesici Fatih portresi üzerinden İmamoğlunun eleştirdi Sahte tablonun gerçekmiş gibi reklamını yapmaları çok ayıp
POLİTİKA

CHP'li İlhan Kesici Fatih portresi üzerinden İmamoğlu'nun eleştirdi: Sahte tablonun gerçekmiş gibi reklamını yapmaları çok ayıp

CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, katıldığı bir televizyon programda İmamoğlu'nun aldığı Fatih Sultan Mehmed tablosu ile ilgili konuştu.Geçtiğimiz günlerde müzayede evi payı ile birlikte 935 bin 250 sterline satın alınan portresinin sahte olduğunu söyleyen Kesici, "Ekrem İmamoğlu'nun aldığı Fatih tablosu sahtedir. Gerçekmiş gibi reklamını yapmaları çok ayıp" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
CHP'li İlhan Kesici
CHP'li İlhan Kesici

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin geçtiğimiz günlerde yurt dışında satın aldığı Fatih Sultan Mehmed

tablosu ile ilgili sular durulmuyor. Uzmanlar, tarihçiler tabolunun sahte olduğunu söylemesinin ardından CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici de katıldığı bir televizyon programında konu hakkında konuştu. Kesici'nin yaptığı açıklamalar kısa sürede gündem oldu.

CHP'li İlhan Kesici: İmamoğlu'nun aldığı Fatih tablosunun gerçekmiş gibi reklamını yapmak çok ayıp
OYNAT 02:07
CHP'li İlhan Kesici: İmamoğlu'nun aldığı Fatih tablosunun gerçekmiş gibi reklamını yapmak çok ayıp
CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici'nin katıldığı bir programda yaptığı açıklamalar gündem oldu. Kesici, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, geçtiğimiz günlerde müzayede evi payı ile birlikte 935 bin 250 sterline satın aldığı Fatih Sultan Mehmed portresinin sahte olduğunu söyledi. 'Ekrem İmamoğlu'nun aldığı Fatih tablosu sahtedir. Gerçekmiş gibi reklamını yapmaları çok ayıp.' diyen Kesici, 'Tabloyu ister al, ister alma, ama bunu 'Bellini' diye satma. Bellini olsa 6 buçuk milyon lira değil, 6 buçuk milyar lira ederdi.' diye konuştu.

Çok ayıp

Kesici, İmamoğlu'nun müzayede evi payı ile birlikte 935 bin 250 sterline satın aldığı Fatih Sultan Mehmed portresinin sahte olduğunu söylerken şu şekilde konuştu:

"Ekrem İmamoğlu'nun aldığı Fatih tablosu sahtedir. Gerçekmiş gibi reklamını yapmaları çok ayıp.' diyen Kesici, 'Tabloyu ister al, ister alma, ama bunu 'Bellini' diye satma. Bellini olsa 6 buçuk milyon lira değil, 6 buçuk milyar lira ederdi."

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