CHP'li İlhan Kesici Fatih portresi üzerinden İmamoğlu'nun eleştirdi: Sahte tablonun gerçekmiş gibi reklamını yapmaları çok ayıp

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin geçtiğimiz günlerde yurt dışında satın aldığı Fatih Sultan Mehmed

tablosu ile ilgili sular durulmuyor. Uzmanlar, tarihçiler tabolunun sahte olduğunu söylemesinin ardından CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici de katıldığı bir televizyon programında konu hakkında konuştu. Kesici'nin yaptığı açıklamalar kısa sürede gündem oldu.

OYNAT 02:07 CHP'li İlhan Kesici: İmamoğlu'nun aldığı Fatih tablosunun gerçekmiş gibi reklamını yapmak çok ayıp CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici'nin katıldığı bir programda yaptığı açıklamalar gündem oldu. Kesici, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, geçtiğimiz günlerde müzayede evi payı ile birlikte 935 bin 250 sterline satın aldığı Fatih Sultan Mehmed portresinin sahte olduğunu söyledi. 'Ekrem İmamoğlu'nun aldığı Fatih tablosu sahtedir. Gerçekmiş gibi reklamını yapmaları çok ayıp.' diyen Kesici, 'Tabloyu ister al, ister alma, ama bunu 'Bellini' diye satma. Bellini olsa 6 buçuk milyon lira değil, 6 buçuk milyar lira ederdi.' diye konuştu.

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Çok ayıp

Kesici, İmamoğlu'nun müzayede evi payı ile birlikte 935 bin 250 sterline satın aldığı Fatih Sultan Mehmed portresinin sahte olduğunu söylerken şu şekilde konuştu:

"Ekrem İmamoğlu'nun aldığı Fatih tablosu sahtedir. Gerçekmiş gibi reklamını yapmaları çok ayıp.' diyen Kesici, 'Tabloyu ister al, ister alma, ama bunu 'Bellini' diye satma. Bellini olsa 6 buçuk milyon lira değil, 6 buçuk milyar lira ederdi."

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