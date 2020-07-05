CHP'li İlhan Kesici Fatih portresi üzerinden İmamoğlu'nun eleştirdi: Sahte tablonun gerçekmiş gibi reklamını yapmaları çok ayıp
CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, katıldığı bir televizyon programda İmamoğlu'nun aldığı Fatih Sultan Mehmed tablosu ile ilgili konuştu.Geçtiğimiz günlerde müzayede evi payı ile birlikte 935 bin 250 sterline satın alınan portresinin sahte olduğunu söyleyen Kesici, "Ekrem İmamoğlu'nun aldığı Fatih tablosu sahtedir. Gerçekmiş gibi reklamını yapmaları çok ayıp" dedi.
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin geçtiğimiz günlerde yurt dışında satın aldığı Fatih Sultan Mehmed
tablosu ile ilgili sular durulmuyor. Uzmanlar, tarihçiler tabolunun sahte olduğunu söylemesinin ardından CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici de katıldığı bir televizyon programında konu hakkında konuştu. Kesici'nin yaptığı açıklamalar kısa sürede gündem oldu.
Kesici, İmamoğlu'nun müzayede evi payı ile birlikte 935 bin 250 sterline satın aldığı Fatih Sultan Mehmed portresinin sahte olduğunu söylerken şu şekilde konuştu:
"Ekrem İmamoğlu'nun aldığı Fatih tablosu sahtedir. Gerçekmiş gibi reklamını yapmaları çok ayıp.' diyen Kesici, 'Tabloyu ister al, ister alma, ama bunu 'Bellini' diye satma. Bellini olsa 6 buçuk milyon lira değil, 6 buçuk milyar lira ederdi."