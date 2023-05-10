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CHP’li Kaftancıoğlu açık açık ilan etti: Terör örgütü propagandası yapanları da dahil ederek barışı getireceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığını ilan etmesi sonrası ilk tebrik Kandil'den gelmişti. Terör örgütü PKK'nın elebaşlarının Kılıçdaroğlu'na yönelik destek açıklamalarından sonra CHP'den skandal ifadeler geldi. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "Hiç korkmasınlar biz 15 Mayıs'tan sonra 86 milyon hep birlikte bu ülkeyi yönetirken terör örgütü propagandası yapanlar da dahil bu ülkeye barışı getireceğiz" dedi.

12:05 . 10/05/2023 Çarşamba
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Canan Kaftancıoğlu

Canan Kaftancıoğlu

Türkiye'de 14 Mayıs için zaman daralırken, vatandaşları heyecan sardı. 4 gün sonra sandığa gitmeye hazırlanan seçmen, siyasi gündemi tek solukta takip ediyor. Cumhurbaşkanı adayları seçim çalışmalarını hızla sürdürürken,CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, FOX TV canlı yayınında skandal ifadelerde bulundu.

HDP arasındaki iş birliği büyük tepki görürüyor

CHP ile PKK'nın siyasi ayağı olan HDP arasındaki iş birliği yurdun büyük bir kesiminden tepki görürken, Kaftancıoğlu'nun canlı yayında kullandığı ifadeler,vatandaşları ürkütecek nitelikteydi. İlker Karagöz'ün konuğu olan Kaftancıoğlu, seçimi CHP'nin yüzde 55 oranla kazanacağını iddia ederken, ülkeye sözde barışı getireceklerini anlattı. Kaftancıoğlu, 15 Mayıs'tan sonra barışı getirirken terör örgütü propagandası yapanları da dahil kılacaklarını açıkladı.

İşte o ifadelerin devamı;
Vatandaşlar hazırlıklı olsun 15 Mayıs sabahı Türkiye nüfusunun yüzde 55’İnden fazlası terörist olarak ilan edilebilir.

"Terör örgütü propagandası yapanlar da dahil"

Hiç korkmasınlar biz 15 Mayıs'tan sonra 86 milyon hep birlikte bu ülkeyi yönetirken terör örgütü propagandası yapanlar da dahil bu ülkeye barışı getireceğiz.



Kılıçdaroğlu'ndan rüzgarı alan HDP seçmeni tehdit savurmaya başladı
Kılıçdaroğlu'ndan rüzgarı alan HDP seçmeni tehdit savurmaya başladı

Kandil'deki terör ininden yükselen ''Kılıçdaroğlu'na oy verin yoksa iç savaş çıkartırız, Kılıçdaroğlu'na şans verin'' sesleri sonrası Kılıçdaroğlu, bölücülere methiyeler düzmeye başladı. Katıldığı canlı yayında kirli ittifakı kendi ağzıyla itiraf eden Kılıçdaroğlu, ''Bizim görüşümüz net, HDP'nin görüşü net. HDP bütün bileşenleriyle bize destek veriyor. Biz bu destekten memnunuz'' şeklinde konuştu. Kılıçdaroğlu'ndan rüzgarı alan HDP, meydanlarda yaptıkları kutlamalarda bebek katili Öcalan için özgürlük vaatlerinde bulunmaya devam etti. HDP'nin seçime listelerinden gireceği Yeşil Sol Parti seçmenleri, Terörist başı Öcalan için "Abdullah Öcalan eğer yakalandıysa benim dilimi savunmak için çıktı oraya" savunmasını yaptı. Katil Öcalan için ''özgür olmadığı takdirde kimse özgür olamayacak'' diyerek tehditler savuran şahıs, "Kimse bizimle kardeşçe yaşamadığı sürece biz de kimse ile kardeşçe yaşamayız" dedi.


#canan kaftancıoğlu
#Kemal Kılıçdaroğlu
#seçim
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