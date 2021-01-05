CHP'li Kaftancıoğlu'dan terör örgütü MLKP ile bağlantısı çıkan isimlere destek

Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Melih Bulu'ya karşı düzenlenen eylemlerde terör örgütü DHKP-C marşları okunmuş, “Katil polis” sloganları eşliğinde üniversiteli olmayan isimler kampüse girmeye çalışmıştı.
17 kişiden 15'i öğrenci değil
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, Boğaziçi'ndeki eylemlerde gözaltına alınan 17 kişiden 15'inin öğrenci olmadığını, bazılarının terör örgütü MLKP ile irtibatının bulunduğunu söylemişti.
Gözaltına alınan o isimlere CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'dan destek geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kaftancıoğlu, gözaltına alınanların terörle mücadele şubesine götürülmelerini eleştirdi.
Kaftancıoğlu'dan MLKP'nin kurucusuna selam tweeti
Kaftancıoğlu daha önce terör örgütü MLKP'nin kurucusu Hasan Ocak'a sosyal medya hesabından selam göndermişti.