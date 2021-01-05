Gündem CHPli Kaftancıoğludan terör örgütü MLKP ile bağlantısı çıkan isimlere destek
POLİTİKA

CHP'li Kaftancıoğlu'dan terör örgütü MLKP ile bağlantısı çıkan isimlere destek

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlerde gözaltına alınan 17 kişiden 15'inin öğrenci olmadığı, bazılarının terör örgütü MLKP ile irtibatlı olduğu ortaya çıkmıştı. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, bu isimlere destek çıkarak, terörle mücadele şubesine götürülmelerini eleştirdi.

Haber Merkezi Diğer
Canan Kaftancıoğlu, eylemcilere desteğe gitmişti.
Canan Kaftancıoğlu, eylemcilere desteğe gitmişti.

Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Melih Bulu'ya karşı düzenlenen eylemlerde terör örgütü DHKP-C marşları okunmuş, “Katil polis” sloganları eşliğinde üniversiteli olmayan isimler kampüse girmeye çalışmıştı.

17 kişiden 15'i öğrenci değil

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, Boğaziçi'ndeki eylemlerde gözaltına alınan 17 kişiden 15'inin öğrenci olmadığını, bazılarının terör örgütü MLKP ile irtibatının bulunduğunu söylemişti.

"Boğaziçili öğrenci" denilen isimler terör örgütü MLKP ile bağlantılı çıktı
GÜNDEM
"Boğaziçili öğrenci" denilen isimler terör örgütü MLKP ile bağlantılı çıktı

Gözaltına alınan o isimlere CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'dan destek geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kaftancıoğlu, gözaltına alınanların terörle mücadele şubesine götürülmelerini eleştirdi.

Kaftancıoğlu'dan MLKP'nin kurucusuna selam tweeti

Kaftancıoğlu daha önce terör örgütü MLKP'nin kurucusu Hasan Ocak'a sosyal medya hesabından selam göndermişti.

Terör örgütü DHKP-C marşının okunduğu Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlere HDP CHP ve İYİ Partililerden destek
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Terör örgütü DHKP-C marşının okunduğu Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlere HDP CHP ve İYİ Partililerden destek

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