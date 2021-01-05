CHP'li Kaftancıoğlu'dan terör örgütü MLKP ile bağlantısı çıkan isimlere destek

Hayat

'Genelge beni bağlamaz' deyip 24. kez ceza yiyen esnafa şok: 15 günlüğüne dükkanı kapatıldı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde ’maskesiz girilebilir’ yazısı asarak restoranında müşteriye yemek yediren esnaf bir şok daha yaşadı. "Genelge beni bağlamaz" diyerek 24 kez ceza yiyen esnafın işyeri bu kez de 15 günlüğüne kapatıldı.