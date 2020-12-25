CHP'li Kaftancıoğlu'ndan Demirtaş yorumu: Neden terörist diyorlar anlamıyorum
AİHM'nin tutuklu bulunan eski HDP eş başkanı Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması kararı büyük tepki toplamıştı. CHP kanadı ise kararı destekleyici açıklamalar yapmayı sürdürüyor. Son olarak CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu katıldığı bir televizyon programında Demirtaş'ın terörist olmadığını savunarak karara uyulması gerektiğini söyledi.
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, HalK TV'de Gökmen Karadağ'ın sunduğu Açıkça programına konuk oldu. Gündeme dair de açıklamalarda bulan Kaftancıoğlu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM), cezaevinde bulunan eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın derhal serbest bırakılması yönünde karar almasını da değerlendiren Kaftancıoğlu, Demirtaş'ın terörist olmadığını savunarak karara uyulması gerektiğini söyledi.
Demirtaş'a neden terörist denildiğini anlamadığını belirten Kaftancıoğlu, "Bakın mikrofonlara çıkıp, Selahattin Demirtaş terörist diyenler; tırnak içerisinde terörist olmasını neyle ilişkilendiriyorsunuz? İşte 2014'teki 8-9 Ekim olaylarındaki ölümlerden sorumlu tutarak. Bakın ben üşenmedim o iddianameyi okudum. Yargı kararını. O iddianamede Selahattin Demirtaş'ın o olaylarda ilişkisi oldu, suçu oldu, suçu tespit edildi, yargılandı, ceza aldığına dair hiçbir bir şey yokken, gidip siz hele ki bir siyasetçinin hele ki bir Cumhurbaşkanı'nın terörist demesi, FETÖ'cü demesi kadar tehlikeli bir durum yoktur."