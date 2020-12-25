CHP'li Kaftancıoğlu'ndan Demirtaş yorumu: Neden terörist diyorlar anlamıyorum

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, HalK TV'de Gökmen Karadağ'ın sunduğu Açıkça programına konuk oldu. Gündeme dair de açıklamalarda bulan Kaftancıoğlu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM), cezaevinde bulunan eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın derhal serbest bırakılması yönünde karar almasını da değerlendiren Kaftancıoğlu, Demirtaş'ın terörist olmadığını savunarak karara uyulması gerektiğini söyledi.

GÜNDEM CHP'li Tanrıkulu: AİHM'nin Demirtaş ile ilgili kararı yerine getirilmek zorunda

OYNAT 03:41 Kaftancıoğlu: Demirtaş'a neden terörist diyorlar anlamıyorum CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Halk TV'de katıldığı programda HDP eski eş başkanı Selahattin Demirtaş'ın tutuklu yargılanmasını eleştirdi. Kaftancıoğlu, 'Demirtaş'a neden terörist diyorlar anlamıyorum. Ben iddianameyi okudum, tutukluluğu gerektirecek bir şey göremedim' dedi. BiP'te paylaş

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"Terörist olmasını neyle ilişkilendiriyorsunuz*"

Demirtaş'a neden terörist denildiğini anlamadığını belirten Kaftancıoğlu, "Bakın mikrofonlara çıkıp, Selahattin Demirtaş terörist diyenler; tırnak içerisinde terörist olmasını neyle ilişkilendiriyorsunuz? İşte 2014'teki 8-9 Ekim olaylarındaki ölümlerden sorumlu tutarak. Bakın ben üşenmedim o iddianameyi okudum. Yargı kararını. O iddianamede Selahattin Demirtaş'ın o olaylarda ilişkisi oldu, suçu oldu, suçu tespit edildi, yargılandı, ceza aldığına dair hiçbir bir şey yokken, gidip siz hele ki bir siyasetçinin hele ki bir Cumhurbaşkanı'nın terörist demesi, FETÖ'cü demesi kadar tehlikeli bir durum yoktur."

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OYNAT 00:39 Kemal Kılıçdaroğlu, Atatürk üzerinden Selahattin Demirtaş'ı savundu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Parti İçi Eğitim Birimi'nin 100. Yönetim Kurulu toplantısına katıldı. Burada gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Kılıçdaorğlu, Mustafa Kemal Atatürk üzerinden, Selahattin Demirtaş'ı savundu. Kılıçdaroğlu, 'Burası Mustafa Kemal ve arkadaşlarının kurduğu bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'dir sana pabuç bırakmaz.' dedi.

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OYNAT 02:32 "Öğretmen CHP'liyse makbul, değilse kötü. Çiftçi CHP'ye oy veriyorsa iyi, vermiyorsa cahil" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çiftçilere yönelik, 'AK Parti'ye oy verirseniz iki elim yakanızda' sözlerine tepki gösterdi.



Erdoğan, 'Bu ülkede hiç kimsenin CHP'nin keyfine göre hareket etme, CHP'nin istediği gibi davranma mecburiyeti yoktur. Öğretmen CHP'liyse makbul, değilse kötü. Çiftçi CHP'ye oy veriyorsa iyi, vermiyorsa cahil. Yargı mensubu CHP'nin istediği gibi davranıyorsa saygı değer, kendi vicdanına göre hareket ediyorsa militan. Bu listeyi her meslek grubu, her fert için uzatmak mümkündür. Sanıyorum bu zatlara Türkiye'nin 70 yıldır demokrasiyle yönetildiğini sık sık hatırlatmak gerekiyor.' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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DÜNYA AİHM'den teröre destek kararı: Selahattin Demirtaş'ın tahliyesini istediler