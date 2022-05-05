Geçtiğimiz hafta partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Yol arkadaşlarıma sesleniyorum" diyerek "Ya bana katılın ya şu an yolumdan çekilin" ifadesini kullandı. Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışının ardından partinin ağır toplarından biri olan Murat Karayalçın'dan da destek açıklaması geldi.

"ADAY TEREDDÜTSÜZ KILIÇDAROĞLU OLMALI"

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının tereddütsüz Kemal Kılıçdaroğlu olması gerektiğini söyleyen Karayalçın, altılı masanın adayının Cumhuriyet Halk Partisi tarafından belirlenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Karayalçın şu ifadeleri kullandı:

Aday kulislerle belirlenemez. İttifakın adayı Kemal Kılıçdaroğlu olmalı. Sayın genel başkanın böyle bir tercihi olmayacaksa adayın ön seçimle belirlenmesi gerekir. Çok sayıda arkadaşımızın adı geçiyor. Hiç kimsenin önü kesilmemelidir. Böyle bir gelişme fırsatını görürsem ben de bunun değerlendirmesini yaparım.

REKLAM

OYNAT 04:08 CHP'li Karayalçın: Altılı masanın adayını CHP belirlemeli ya Kılıçdaroğlu olmalı ya da kimsenin önü kesilmemeli Partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada yol arkadaşlarına seslenerek, 'Ya bana katılın ya da şu an yolumdan çekilin' ifadesini kullanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na CHP'nin ağır toplarından biri olan Murat Karayalçın'dan destek geldi. Karayalçın, altılı masanın adayının CHP tarafından belirlenmesi gerektiğine vurgu yaparak Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının tereddütsüz Kemal Kılıçdaroğlu olması gerektiğini söyledi. 'Aday kulislerle belirlenemez' diyen Karayalçın, 'Kılıçdaroğlu'nun böyle bir tercihi olmayacaksa adayın ön seçimle belirlenmesi gerekir.' diye ekledi. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

GÜNDEM Kılıçdaroğlu'nun 'Ya bana katılın, ya da yolumdan çekilin' çıkışına ortaklarından yanıt gelmedi