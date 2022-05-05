Gündem CHPli Karayalçın Altılı masanın adayını CHP belirlemeli ya Kılıçdaroğlu olmalı ya da kimsenin önü kesilmemeli
POLİTİKA

CHP'li Karayalçın: Altılı masanın adayını CHP belirlemeli ya Kılıçdaroğlu olmalı ya da kimsenin önü kesilmemeli

Partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada yol arkadaşlarına seslenerek, "Ya bana katılın ya da şu an yolumdan çekilin" ifadesini kullanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na CHP'nin ağır toplarından biri olan Murat Karayalçın'dan destek geldi. Karayalçın, altılı masanın adayının CHP tarafından belirlenmesi gerektiğine vurgu yaparak Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının tereddütsüz Kemal Kılıçdaroğlu olması gerektiğini söyledi. "Aday kulislerle belirlenemez" diyen Karayalçın, "Kılıçdaroğlu'nun böyle bir tercihi olmayacaksa adayın ön seçimle belirlenmesi gerekir." diye ekledi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
CHPli Karayalçın: Altılı masanın adayını CHP belirlemeli ya Kılıçdaroğlu olmalı ya da kimsenin önü kesilmemeli
Murat Karayalçın

Geçtiğimiz hafta partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Yol arkadaşlarıma sesleniyorum" diyerek "Ya bana katılın ya şu an yolumdan çekilin" ifadesini kullandı. Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışının ardından partinin ağır toplarından biri olan Murat Karayalçın'dan da destek açıklaması geldi.

"ADAY TEREDDÜTSÜZ KILIÇDAROĞLU OLMALI"

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının tereddütsüz Kemal Kılıçdaroğlu olması gerektiğini söyleyen Karayalçın, altılı masanın adayının Cumhuriyet Halk Partisi tarafından belirlenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Karayalçın şu ifadeleri kullandı:

Aday kulislerle belirlenemez. İttifakın adayı Kemal Kılıçdaroğlu olmalı. Sayın genel başkanın böyle bir tercihi olmayacaksa adayın ön seçimle belirlenmesi gerekir. Çok sayıda arkadaşımızın adı geçiyor. Hiç kimsenin önü kesilmemelidir. Böyle bir gelişme fırsatını görürsem ben de bunun değerlendirmesini yaparım.

CHP'li Karayalçın: Altılı masanın adayını CHP belirlemeli ya Kılıçdaroğlu olmalı ya da kimsenin önü kesilmemeli
OYNAT 04:08
CHP'li Karayalçın: Altılı masanın adayını CHP belirlemeli ya Kılıçdaroğlu olmalı ya da kimsenin önü kesilmemeli
Partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada yol arkadaşlarına seslenerek, 'Ya bana katılın ya da şu an yolumdan çekilin' ifadesini kullanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na CHP'nin ağır toplarından biri olan Murat Karayalçın'dan destek geldi. Karayalçın, altılı masanın adayının CHP tarafından belirlenmesi gerektiğine vurgu yaparak Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının tereddütsüz Kemal Kılıçdaroğlu olması gerektiğini söyledi. 'Aday kulislerle belirlenemez' diyen Karayalçın, 'Kılıçdaroğlu'nun böyle bir tercihi olmayacaksa adayın ön seçimle belirlenmesi gerekir.' diye ekledi.

Kılıçdaroğlu'nun 'Ya bana katılın, ya da yolumdan çekilin' çıkışına ortaklarından yanıt gelmedi
GÜNDEM
Kılıçdaroğlu'nun 'Ya bana katılın, ya da yolumdan çekilin' çıkışına ortaklarından yanıt gelmedi

CHP PM Üyesi Gökhan Günaydın'dan altılı masa ile ilgili itiraf: Siyaset taktikle yürür
GÜNDEM
CHP PM Üyesi Gökhan Günaydın'dan altılı masa ile ilgili itiraf: Siyaset taktikle yürür
Türk kaptanın mucize kurtuluşu

Türk kaptanın
mucize kurtuluşu

​Bali açıklarında denize düştü: Üç gün sonra sağ bulundu.
Dev kayalar yolu kapattı

Dev kayalar yolu kapattı

​Ihlara Vadisi'ndeki heyelan korkuttu.
Akademisyen Deniz Ülke Arıboğan mülteci videolarıyla ilgili İranı işaret etti: Sakin olun tuzak var

​Yüzde 24,6 artışla 23,4 milyar dolar!

Sonunda yakalandı: Bir ay içinde ayakkabı mağazasından 31 çift ayakkabı çaldı
Gündem

Sonunda yakalandı: Bir ay içinde ayakkabı mağazasından 31 çift ayakkabı çaldı

Bağcılar'da alışveriş merkezindeki ayakkabı mağazasından bir ay içerisinde 31 çift ayakkabı çalan T.K. (25), tekrar aynı alışveriş merkezine gidince gözaltına alındı. Şüphelinin ayakkabıların alarmlarını sökmek için kullandığı kerpeten cebinden çıktı.
ABD'li Senatör Robert Menendez: Beyaz Saray Türkiye'nin Erdoğan'ın yönetiminde olduğunu anlamalı
Dünya

ABD'li Senatör Robert Menendez: Beyaz Saray Türkiye'nin Erdoğan'ın yönetiminde olduğunu anlamalı

Türkiye'yi olmasını istedikleri gibi görmeyi bırakmaları gerektiğini belirten ABD'li Senatör Robert Menendez, "Türkiye'nin Erdoğan'ın yönetiminde olduğunu anlamalı" diyerek Beyaz Saray'a çağrıda bulundu.
Yeni Şafak yazarı Ali Saydam: Muhalefet korku salıyor ülkemiz insanı buna izin vermez
Gündem

Yeni Şafak yazarı Ali Saydam: Muhalefet korku salıyor ülkemiz insanı buna izin vermez

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medyada dolaşıma sokulan ve mültecilere karşı halkı manipüle eden 'Sessiz İstila' isimli kısa filmi sahiplenerek "Yapım masraflarını ben karşıladım. Senaryoyu ben onayladım." demişti. Kısa filmi yayınlaması sonrası gözaltına alınan ve geçtiğimiz gün serbest bırakılan Hande Karacasu, kendisine yöneltilen 'ırkçı' eleştirileri için yasal işlem başlatacağını söyledi. Gelişmelerin ardından 'Sessiz İstila' filmi ışığında sığınmacılar konusunu ele alan Yeni Şafak yazarı Ali Saydam, "Kaosu ve iç savaşı tetikleyemeyeceksiniz" dedi. Saydam, "Muhalefet ne yapıyor? Korku salan filmler. Olmaz, olacak iş değil. Çok tehlikeli. Bu film yalnızca iç savaşa hizmet eder. Ülkemiz insanı buna izin vermeyecektir. 15 Temmuz’da olduğu gibi." dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.