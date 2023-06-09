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CHP'li Mahmut Tanal'ın 'Halkla kucaklaştı' diye servis edilen fotoğrafı alay konusu oldu

Seçim mağlubiyetinin ardından yaptığı paylaşımlar nedeniyle tepki çeken CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal ilginç bir paylaşım daha yaptı. Bir TV kanalının "CHP Şanlıurfa milletvekili Mahmut Tanal vatandaşların arasında gezerek halkı kucaklamaya devam ediyor." sözleriyle yayınladığı fotoğrafı paylaşan Tanal, alay konusu oldu. Tanal'ın halkı kucakladığı ifade edilen fotoğrafında kimsenin olmaması dikkat çekti.

12:10 . 9/06/2023 Cuma
Yeni Şafak
CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'ın halkı kucakladığı fotoğrafta kimsenin olmaması dikkat çekti.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'ın halkı kucakladığı fotoğrafta kimsenin olmaması dikkat çekti.

Seçimden mağlubiyetle ayrılan CHP'nin Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, hezimetin ardından paylaştığı tatil fotoğrafı nedeniyle eleştirilmişti. Sosyal medya hesabından deniz kenarında çektiği bir pozu paylaşan Tanal'ın umursamaz tavrı, tepkilere yol açmıştı.

Seçim yenilgisinin hemen ardından soluğu tatilde aldığı için eleştirilen Tanal, ertesi gün ise takım elbisesiyle kasa taşırken çektirdiği fotoğrafı paylaşmıştı.

'Halkı kucakladı' denilen fotoğrafta kimse yok

CHP'li Tanal bu kez de Şanlıurfa'da gerçekleştirdiği bir ziyaretten paylaşım yaptı. Bir TV kanalının
"CHP Şanlıurfa milletvekili Mahmut Tanal vatandaşların arasında gezerek halkı kucaklamaya devam ediyor."
sözleriyle yayınladığı fotoğrafı paylaşan Tanal alay konusu oldu.

Halkı kucakladığı ifade edilen Tanal'ın fotoğrafında kimsenin olmaması dikkat çekti. Tanal'ın paylaşımına gelen yorumlar şu şekilde oldu:



#Mahmut Tanal
#CHP
#Şanlıurfa
1 saat önce
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