CHP'li Mahmut Tanal'ın 'Halkla kucaklaştı' diye servis edilen fotoğrafı alay konusu oldu

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'ın halkı kucakladığı fotoğrafta kimsenin olmaması dikkat çekti.
Seçimden mağlubiyetle ayrılan CHP'nin Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, hezimetin ardından paylaştığı tatil fotoğrafı nedeniyle eleştirilmişti. Sosyal medya hesabından deniz kenarında çektiği bir pozu paylaşan Tanal'ın umursamaz tavrı, tepkilere yol açmıştı.
Seçim yenilgisinin hemen ardından soluğu tatilde aldığı için eleştirilen Tanal, ertesi gün ise takım elbisesiyle kasa taşırken çektirdiği fotoğrafı paylaşmıştı.
'Halkı kucakladı' denilen fotoğrafta kimse yok
Halkı kucakladığı ifade edilen Tanal'ın fotoğrafında kimsenin olmaması dikkat çekti. Tanal'ın paylaşımına gelen yorumlar şu şekilde oldu: