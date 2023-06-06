|
Gündem

Tatil fotoğrafı tepki çeken CHP'li Mahmut Tanal kasa taşırken fotoğraf paylaştı

Seçimden mağlubiyetle ayrılan CHP'nin Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'ın sosyal medya hesabından paylaştığı tatil pozu büyük tepki çekmişti. Umursamaz tavrı sebebiyle eleştirilen Tanal, gelen tepkilerin ardından yeni bir paylaşım yaptı. Tanal'ın takım elbisesiyle kasa taşırken çektirdiği bu fotoğraf da tepkilere yol açtı. Tanal'ın paylaşımına "Dün sahilde bugün halde. Ya siz bu milletin nabzını tutamayacaksınız." şeklinde yorumlar yapıldı.

10:16 . 6/06/2023 Salı
Yeni Şafak
Seçim yenilgisinin ardından soluğu tatilde aldığı için eleştirilen CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, takım elbisesiyle kasa taşırken çektirdiği fotoğrafını paylaştı.

Seçim yenilgisinin ardından soluğu tatilde aldığı için eleştirilen CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, takım elbisesiyle kasa taşırken çektirdiği fotoğrafını paylaştı.

Türkiye, tarihi bir seçimi geride bıraktı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu, 28 Mayıs pazar günü gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ikinci turdan 52.18 oy oranıyla galip ayrılarak yeniden cumhurbaşkanı seçildi.

CHP Genel Başkanı ve Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise 47.82 oranında oy aldı.

AK Parti yerel seçimler için çalışmalara başladı

AK Parti, cumhurbaşkanlığı seçim maratonunun sona ermesinin ardından yerel seçimler için çalışmalara başladı. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndan da 2024'te yapılacak olan yerel seçimler için "Rehavet yok, çalışmalar başlasın" talimatı geldi.

CHP'li Mahmut Tanal seçim yenilgisinin ardından tatile çıktı

Seçimden mağlubiyetle ayrılan CHP'nin Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal ise kendini tatile attı. Sosyal medya hesabından deniz kenarında çektiği bir pozu paylaşan Tanal'ın bu umursamaz tavrı, tepkilere yol açtı.

Tatil fotoğrafının ardından kasa taşıdığı fotoğrafı paylaştı

Seçim yenilgisinin ardından tatile gittiği için eleştirilen CHP'li Tanal, gelen tepkilerin ardından yeni bir paylaşım yaptı. Tanal'ın takım elbisesiyle kasa taşırken çektirdiği bu fotoğrafa da takipçilerinden tepki geldi.




#Mahmut Tanal
#CHP
#28 Mayıs
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
UEFA Avrupa Konferans Ligi Final: Fiorentina - West Ham United