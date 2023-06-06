Tatil fotoğrafı tepki çeken CHP'li Mahmut Tanal kasa taşırken fotoğraf paylaştı

Seçim yenilgisinin ardından soluğu tatilde aldığı için eleştirilen CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, takım elbisesiyle kasa taşırken çektirdiği fotoğrafını paylaştı.
Türkiye, tarihi bir seçimi geride bıraktı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu, 28 Mayıs pazar günü gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ikinci turdan 52.18 oy oranıyla galip ayrılarak yeniden cumhurbaşkanı seçildi.
CHP Genel Başkanı ve Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise 47.82 oranında oy aldı.
AK Parti yerel seçimler için çalışmalara başladı
AK Parti, cumhurbaşkanlığı seçim maratonunun sona ermesinin ardından yerel seçimler için çalışmalara başladı. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndan da 2024'te yapılacak olan yerel seçimler için "Rehavet yok, çalışmalar başlasın" talimatı geldi.
CHP'li Mahmut Tanal seçim yenilgisinin ardından tatile çıktı
Seçimden mağlubiyetle ayrılan CHP'nin Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal ise kendini tatile attı. Sosyal medya hesabından deniz kenarında çektiği bir pozu paylaşan Tanal'ın bu umursamaz tavrı, tepkilere yol açtı.
Tatil fotoğrafının ardından kasa taşıdığı fotoğrafı paylaştı
Seçim yenilgisinin ardından tatile gittiği için eleştirilen CHP'li Tanal, gelen tepkilerin ardından yeni bir paylaşım yaptı. Tanal'ın takım elbisesiyle kasa taşırken çektirdiği bu fotoğrafa da takipçilerinden tepki geldi.