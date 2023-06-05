28 Mayıs'ın ardından AK Parti yerel seçim çalışmalarına başlarken CHP'liler tatile çıktı: Tanal yat limanından poz verdi

CHP'li İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve sosyal medya paylaşımı
Önce 14 Mayıs seçimleri, ardından ikinci tur 28 Mayıs seçimlerini geride kaldı. Bu sürecin galibi 12.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu. Sonuçların akabinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısıklı'daki konutunun önünde bekleyen vatandaşlara hitap etmek üzere, eşi Emine Erdoğan'la birlikte seçim otobüsünün üzerine çıktı. Erdoğan konuşmasında 2024'te gerçekleşecek olan yerel seçimlerin öneminden bahsetti.
Geçtiğimiz günlerde Türkiye'de artık yeni dönem başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çankaya Köşkü’nde düzenlediği basın toplantısında yeni kabine üyelerini açıkladı.
Hedef Genel Seçimler
AK Parti sahada CHP tatilde
CHP'li Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşım dikkat çekti. CHP cephesindeki durumun pek AK Parti'deki gibi olmadığı gözler önüne serilmiş oldu.
AK Parti 2024'te gerçekleşecek olan yerel seçim çalışmalarına ve Türkiye Yüzyılı programlarına tam gaz devam ederken CHP'nin içerisinde bulunduğu bu rehavet nelere sonuç olacak merak konusu?