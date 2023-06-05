|
Gündem

28 Mayıs'ın ardından AK Parti yerel seçim çalışmalarına başlarken CHP'liler tatile çıktı: Tanal yat limanından poz verdi

Türkiye 2 turlu bir cumhurbaşkanlığı seçim süreci atlattı. Demokrasi şölenine dönüşen bu evreyi Cumhurbaşkanı Erdoğan zaferle sonuçlandırdı. Erdoğan, son sürat çalışmalarına devam edip yeni kabine üyelerini açıklarken, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndan da 2024'te yapılacak olan yerel seçimler için "Rehavet yok, çalışmalar başlasın" talimatı geldi. Ancak ana muhalefet partisi CHP'nin Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, sosyal medyadan tatilde olduğu anları paylaştı.

13:11 . 5/06/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
CHP'li İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve sosyal medya paylaşımı

CHP'li İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve sosyal medya paylaşımı

Önce 14 Mayıs seçimleri, ardından ikinci tur 28 Mayıs seçimlerini geride kaldı. Bu sürecin galibi 12.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu. Sonuçların akabinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısıklı'daki konutunun önünde bekleyen vatandaşlara hitap etmek üzere, eşi Emine Erdoğan'la birlikte seçim otobüsünün üzerine çıktı. Erdoğan konuşmasında 2024'te gerçekleşecek olan yerel seçimlerin öneminden bahsetti.




Geçtiğimiz günlerde Türkiye'de artık yeni dönem başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çankaya Köşkü’nde düzenlediği basın toplantısında yeni kabine üyelerini açıkladı.





Hedef Genel Seçimler


AK Parti İstanbul İl Başkanlığı yaşanılan seçim sürecinin ardından teşkilata,
'rehavete kapılmamaları'
çağrısında bulundu. 2024'te yapılacak yerel seçim için çalışmalara başlama talimatı verildi.



AK Parti sahada CHP tatilde


CHP'li Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşım dikkat çekti. CHP cephesindeki durumun pek AK Parti'deki gibi olmadığı gözler önüne serilmiş oldu.


AK Parti 2024'te gerçekleşecek olan yerel seçim çalışmalarına ve Türkiye Yüzyılı programlarına tam gaz devam ederken CHP'nin içerisinde bulunduğu bu rehavet nelere sonuç olacak merak konusu?


#chp
#Akparti
#Mahmut Tanal
#yerel seçimler
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Karne günü ne zaman 2023? Okullarda 2. dönem karne veriliş tarihi