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Gazeteci Ece Üner: Adam (Erdoğan) kazandığı gün 'daha çok çalışın' diyor muhalefettekiler soluğu tatilde alıyor

Tv100 sunucusu Ece Üner, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda muhalefete eleştirilerde bulundu. Üner, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim sonrası açıklamasını kastederek, "Adam kazandığının ertesi günü “çalışın, çalışın, daha çok çalışın” diyor Muhalefettekiler soluğu tatilde alıyor. Böyle muhalefet doğru değil hatta yanlış bile değil" ifadelerini kullandı.

13:31 . 5/06/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Ece Üner

Ece Üner

Gazeteci Ece Üner, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda muhalefetteki bazı isimlerin tatile gitmesine tepki göstererek, muhalefetin doğru değil yanlış bile olmadığını söyledi.

28 Mayıs seçimlerini Recep Tayyip Erdoğan kazandı ve 3. kez cumhurbaşkanı seçildi. 14 Mayıs seçimlerinde de Cumhur İttifakı, Meclis çoğunluğunu yakaladı.

Erdoğan'dan 'daha çok çalışın' talimatı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimlerin kazanılmasının ardından yatığı konuşmada ve AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu'nda yerel seçimler için "çalışın" talimatı verdi. Ankara ve İstanbul gibi büyükşehirlere ağırlık verilmesini dile getiren Erdoğan, oy kaybı yaşanan yerlerde de teşkilatın vakit kaybetmeden seçim hazırlığı yapmasını talep etti.

Bakanları hızla atarken, herkese sıkı çalışma mesajı vererek, yerel seçimlere kilitlendi.


'Böyle muhalefet doğru değil hatta yanlış bile değil'

Muhalefet cephesine ise ağır yenilgiye rağmen tatile çıkan isimler nedeniyle tepki üstüne tepki yağıyor. Gazeteci Ece Üner de sosyal medyadan paylaşım yaparak, tatile çıkan muhalefet mensuplarına tepki gösterdi.

Üner,
"Adam kazandığının ertesi günü 'çalışın, çalışın, daha çok çalışın' diyor. Muhalefettekiler soluğu tatilde alıyor. Böyle muhalefet doğru değil hatta yanlış bile değil…
" dedi.

Tatilcilerden biri CHP'li Tanal

Üner'in paylaşım sonrası akıllara CHP'li milletvekili Mahmut Tanal geldi. Tanal, sosyal medya hesabından paylaştığı tatil fotoğrafına, "Günaydınlar. Sağlıklı, huzurlu ve esenlikler dolu bir hafta diliyorum" notunu düştü.






#Ece Üner
#Recep Tayyip Erdoğan
#Seçim
#Kemal Kılıçdaroğlu
#CHP
#Muhalefet
#Tatil
#Mahmut Tanal
39 dakika önce
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