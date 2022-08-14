Gündem CHPli Mudanya Belediyesinde işçilere kameralı tehdit skandalı
POLİTİKA

CHP’li Mudanya Belediyesi'nde işçilere kameralı tehdit skandalı

CHP'li Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, kendilerine yapılan maaş zammını az bulan sendikalı işçiler için akıl almaz bir yönteme başvurdu. Maaş zammını yeterli bulup bulmadıklarını sorarak el kaldırıp oylamalarını isteyen Türkyılmaz, salona kurdurduğu kamera ile el kaldırmayanları tespit edip işten atmakla tehdit etti.

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Haber Merkezi Diğer
CHP’li Mudanya Belediyesinde işçilere kameralı tehdit skandalı
Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz

CHP'li belediyelerde yaşanan işçi kıyımı yine gün yüzüne çıktı. Son olarak Bursa Mudanya Belediye Başkanı CHP'li Hayri Türkyılmaz, kendilerine yapılan maaş zammını az bulan sendikalı işçileri, akıl almaz bir yöntemle tehdit etti.

EL KALDIRMAYANLARI TEHDİT ETTİ

İşçileri bir salonda toplayan ve verilen maaş zammını yeterli bulup bulmadıklarını sorarak el kaldırıp oylamalarını isteyen Türkyılmaz, salona kurdurduğu kamera ile el kaldırmayanları tespit edip işten atmakla tehdit etti.

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İŞÇİLER MECBUR KALDI

Sabah'ın haberine göre; Kameralar olduğu için el kaldırmak zorunda kalan işçiler yapılan zammı kabul edip sözleşme imzalamak zorunda kaldı. Mudanya Belediyesi'nin sendikalı şirket personeli ile daha önce bir araya gelip masaya oturan CHP'li Türkyılmaz, işçilere 1200 lira zam yaptığını söyleyip, toplamda 7 bin lira maaş teklif etmişti. Rakamı duyan işçiler verilen farkı yetersiz bulup sözleşme imzalamamıştı.

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