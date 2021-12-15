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ADANA

CHP’li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar engelli işçiyi kovdu

Yerel seçimlerden önce hiçbir belediye çalışanının işten çıkarılmayacağına dair “namus sözü” veren CHP, kazandığı belediyelerde işçi kıyımına devam ediyor. CHP’li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, aralarında engelli kadrosunda çalışanların da olduğu 100 personelin iş akdini hiçbir gerekçe göstermeden feshetti.

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Yusuf Özdemir Yeni Şafak
​CHP’li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar engelli işçiyi kovdu
Zeydan Karalar

Yerel seçimlerden önce hiçbir belediye çalışanının işten çıkarılmayacağına dair “namus sözü” veren CHP, kazandığı belediyelerde işçi kıyımına devam ediyor.

HP’li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, aralarında engelli kadrosunda çalışanların da olduğu 100 personelin iş akdini hiçbir gerekçe göstermeden feshetti.

YÜZDE 70 ENGELLİ İŞÇİ İŞTEN KOVULDU

Adana Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ASKİ’de Ekim 2014 yılında işe başlayan 32 yaşındaki yüzde 70 engelli Ecrin Yıldır, cuma günü işten çıkarıldığını öğrendi. Yıldır, “Ben Ülkü Ocakları mensubuyum. Seçimden önce namus sözü verenler, engelli olmama rağmen siyasi görüşümüz nedeniyle bizi kapıya koydu” dedi.

Biri böbrek, diğeri hemofili hastası 2 çocuğu olduğunu söyleyen Yaşar Okçu ise “Siyasi görüşümüzü bahane edip işimize son verdiler. Verdikleri namus sözünü tutmadılar. Bu çocukların tedavileri aksarsa ne olacak” diye sordu. CHP’li başkan Zeydan Karalar, seçimden önce televizyon canlı yayınında “‘Bir sürü adamı işten atacak’ deniliyor. Sevgili kardeşlerim, biz hayatımızın hiçbir alanında kimseyi işten atmadık, atmayız” demişti.

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