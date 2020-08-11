CHP'li Muharrem İnce Ankara'ya gitti: Perşembe sabahı açıklama yapacağım

TBMM Başkanı Şentop'tan, Yunanistan'a sert mesaj: İlk hedefiniz Akdeniz emri hala diridir

TBMM Başkanı Şentop 15 Temmuz Meclis özel oturumunda gündeme ilişkin konuştu. Yunanistan'a sert mesajlar veren Şentop, ''Dostlarımız müsterih, düşmanlarımız haberdar olsunlar ki, ilhak niyetine bu milletin vereceği karşılık 100 yıl öncesinden ve 15 Temmuz gecesinden farklı olmayacaktır. 100 yıl önce memleketin bir kısmı işgal altındayken 'ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri' emri hala diridir, etkilidir ve lüzumu halinde yerine getirilmesi mecburidir'' ifadelerini kullandı.