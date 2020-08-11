CHP'li Muharrem İnce Ankara'ya gitti: Perşembe sabahı açıklama yapacağım

CHP'de sular bir türlü durulmuyor. Muharrem İnce'nin partiden adım adım ayrılığa koşması, CHP'de hareketliliği artırdı.
Parti kuracağı yönündeki iddialarla gündeme gelen Muharrem İnce, Ankara'ya doğru yola çıktı. İnce, yaşadığı Yalova’nın Elmalık köyünden yola çıkarken açıklamalarda bulundu.
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İnce, 'Yolculuk nereye' diye soran muhabire, "Ankara'ya gidiyorum. Perşembe sabahı açıklama yapacağım. Perşembeye kadar bekleyin. Şimdi yola çıkıyorum" dedi.
DHA
Parti kuracağı yönündeki iddialarla gündeme gelen Muharrem İnce, Ankara'ya doğru yola çıktı.
İnce'nin parti kurma kararını burada duyurması beklenirken, CHP Genel Merkezi'nden kendisine yönelik yapılan eleştirilere de cevap vermesi bekleniyor.
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Can Ataklı'dan flaş çıkış: Muharrem İnce CHP'den daha fazla oy alır
TELE-1'de sunuculuk yapan gazeteci Can Ataklı, Muharrem İnce'nin parti kurması halinde CHP'den daha fazla oy alacağını söyledi.