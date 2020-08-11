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Gündem CHPli Muharrem İnce Ankaraya gitti Perşembe sabahı açıklama yapacağım
POLİTİKA

CHP'li Muharrem İnce Ankara'ya gitti: Perşembe sabahı açıklama yapacağım

CHP'nin 2018 yılındaki seçimlerde Cumhurbaşkanı Adayı olan Muharrem İnce, yeni parti kuracağı iddialarıyla gündemdeki yerini koruyor. Ankara'ya gitmek üzere yola çıkan İnce, konu ile ilgili olarak "Ankara'ya gidiyorum, perşembe sabahı açıklama yapacağım" dedi.

Haber Merkezi DHA
CHP'li Muharrem İnce Ankara'ya gitti.
CHP'li Muharrem İnce Ankara'ya gitti.

CHP'de sular bir türlü durulmuyor. Muharrem İnce'nin partiden adım adım ayrılığa koşması, CHP'de hareketliliği artırdı.

Parti kuracağı yönündeki iddialarla gündeme gelen Muharrem İnce, Ankara'ya doğru yola çıktı. İnce, yaşadığı Yalova’nın Elmalık köyünden yola çıkarken açıklamalarda bulundu.

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  • İnce, 'Yolculuk nereye' diye soran muhabire, "Ankara'ya gidiyorum. Perşembe sabahı açıklama yapacağım. Perşembeye kadar bekleyin. Şimdi yola çıkıyorum" dedi.

DHA
Parti kuracağı yönündeki iddialarla gündeme gelen Muharrem İnce, Ankara'ya doğru yola çıktı.

İnce'nin parti kurma kararını burada duyurması beklenirken, CHP Genel Merkezi'nden kendisine yönelik yapılan eleştirilere de cevap vermesi bekleniyor.


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