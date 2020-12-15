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POLİTİKA

CHP'li Muhittin Böcek'ten partisine sitem

Muhittin Böcek'ten CHP'lilere sert eleştiri: Bazı menfaat gruplarının insan olmayı unuttuklarını gördüm

Koronavirüsü tedavisinden dolayı 4 aydır hastanede olan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, taburcu olarak göreve başladıktan sonra vatandaşlara yazılı olarak açıklamada bulundu. Böcek, bazı CHP'li isimleri hedef alarak, "18 yıl boyunca çatısı altında mücadele ettiğim, ilkelerine ve ideallerine hiç ihanet etmediğim, başarıya ulaşması için her zaman var gücümle çalıştığım partimizin çatısı altında bulunan bazı menfaat gruplarının insan olmayı unuttuklarını gördüm" dedi.

Haber Merkezi İHA
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek

Uzun süren koronavirüs tedavisinin ardından yeniden görevinin başına geçen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, vatandaşlara yazılı olarak açıklamada bulundu.

Başkan Böcek yaptığı yazılı açıklamada, sağlık sorunu nedeniyle zorunlu olarak bir mola almak zorunda kaldığını ve 3 buçuk ay boyunca kendisine edilen dualardan aldığı güçle hastalıkla savaştığını vurguladı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek bugün göreve başlayacak
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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek bugün göreve başlayacak

Yeniden sağlığına kavuştuğunu ve görevinin başında olduğunu belirten Böcek, yaptığı açıklamada tedavisi sırasında partisi CHP'de yaşananlara ilişkin de şu şekilde sitem etti:

"Ancak hastalık dışında bir acı gerçekle daha yüzleştim bu süreçte ve 'vefanın' ne kadar önemli olduğunu anladım, bir kez daha. 18 yıl boyunca çatısı altında mücadele ettiğim, ilkelerine ve ideallerine hiç ihanet etmediğim, başarıya ulaşması için her zaman var gücümle çalıştığım partimizin çatısı altında bulunan bazı menfaat gruplarının insan olmayı unuttuklarını gördüm. Ahlaki ve etik olmayan bir şekilde, gelecek hesapları yaptıklarına şahit oldum. Bu şahısların oyunlarına, benimle birlikte siz de şahit oldunuz, biliyorum. Uğrunda savaş verdiğimiz demokrasiye yakışmayan, seçilmiş bir başkanın inisiyatiflerini hiçe sayan uygulamalar yapmanın dışında; bu insanların, ben hastanede yaşam savaşı verirken öleceğimi, hatta öldüğümü düşünmeleri hepimizi insanlığımızdan utandırdı."

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GÜNDEM
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'ten 105 gün sonra ilk görüntü

  • Dün nasılsa bugün de yine aynı "Muhittin" olduğunu vurgulayan Böcek, kendisinden ve taşıdığı değerlerden hiç vazgeçmeden, aynı azim ve kararlılıkla hizmete devam edeceğini bildirdi.

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