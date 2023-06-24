CHP’li Mustafa Sarıgül’den Kılıçdaroğlu'na destek İmamoğlu’na rest: Yerel seçimlerde İBB'ye aday olsun

Mustafa Sarıgül
CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, bir televizyon programına katılarak siyaset gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Açıklamasında CHP içerisindeki değişim rüzgarına da değinen Sarıgül, açık açık Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verirken, koltuk için ismi konuşulan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na rest çekti.
CHP'de 'genel başkan tartışması' doğru bulmadığını söyleyen Sarıgül, İmamoğlu'nun 'liderlik' yarışından uzak durması gerektiğini ima ederek gelecek yerel seçimlerde İBB'den aday olmasını arzu ettiğini ve seçilmesi için de elinden geleni yapacağını belirtti.
"Seçilmesi için elimizden geleni yapacağız"
“Sayın İmamoğlu ya da bir başka belediye başkanı arkadaşıma 'beklesin, beklemesin' demem. Kesinlikle önümüzdeki yerel seçimlerde İBB'ye aday olmasını arzu ederim. Kesinlikle seçim zamanı çalışırım. Şu anda kurultay kararı alındı. Süreç devam ediyor. Sayın İmamoğlu benim emek verdiğim arkadaşımdır. Bugün büyükşehir adayı olsun, İstanbul İl Başkanı Canan hanımla çıkar canla başla çıkarız. Şu an CHP'de genel başkan tartışmasını doğru bulmuyorum. Kurultaya 1 ay 15 gün kala çıkıp adaylıklar açıklanabilir. Bu açıklamalar, tartışmalar televizyonlar üzerinden yapılmaz. Şu anda belediye başkanlarının görevi parti içi mücadele değil, halka projeler yapmak, şehirleri canlandırmak olmalıdır.”