CHP’li Mustafa Sarıgül’den Kılıçdaroğlu'na destek İmamoğlu’na rest: Yerel seçimlerde İBB'ye aday olsun

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile koltuk kavgasına girişen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisinin reklamını yapmak maksadıyla İstanbul'da bir etkinlik düzenledi. Etkinliğe kendisi gibi 'CHP'de değişim olmalı' diyen Özgür Özel ve Murat Karayalçın gibi partinin önde gelen isimlerini de davet eden İmamoğlu, "Siyaset neden bizde profesyonel meslek gibi, sizce neden oturan kalkmıyor koltuktan?" sorusuna alkışlar eşliğinde yanıt verdi. Açıkça Kılıçdaroğlu'na gönderme yapan ve toplumda karşılığının kalmadığını vurgulayan İBB Başkanı, "Ben yılmam, genellikle yıldırırım. Yaşananlar canımızı sıkıyorsa artık bunun sona erme vakti gelmiştir diye düşünüyorum. Mutlaka değişim zamanı" ifadelerini kullandı.