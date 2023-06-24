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CHP’li Mustafa Sarıgül’den Kılıçdaroğlu'na destek İmamoğlu’na rest: Yerel seçimlerde İBB'ye aday olsun

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, parti içindeki değişim rüzgarında Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verip İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na rest çekti. İmamoğlu'nun önümüzdeki yerel seçimlerde İBB'den aday olmasını arzu ettiğini söyleyen Sarıgül, seçim zamanı kazanması için çalışacağını da ifade etti.

00:50 . 24/06/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Mustafa Sarıgül

Mustafa Sarıgül

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, bir televizyon programına katılarak siyaset gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Açıklamasında CHP içerisindeki değişim rüzgarına da değinen Sarıgül, açık açık Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verirken, koltuk için ismi konuşulan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na rest çekti.



CHP'de 'genel başkan tartışması' doğru bulmadığını söyleyen Sarıgül, İmamoğlu'nun 'liderlik' yarışından uzak durması gerektiğini ima ederek gelecek yerel seçimlerde İBB'den aday olmasını arzu ettiğini ve seçilmesi için de elinden geleni yapacağını belirtti.

"Seçilmesi için elimizden geleni yapacağız"

Sarıgül, Kılıçdaroğlu'nu desteklediği CHP'deki değişim rüzgarına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Sayın İmamoğlu ya da bir başka belediye başkanı arkadaşıma 'beklesin, beklemesin' demem. Kesinlikle önümüzdeki yerel seçimlerde İBB'ye aday olmasını arzu ederim. Kesinlikle seçim zamanı çalışırım. Şu anda kurultay kararı alındı. Süreç devam ediyor. Sayın İmamoğlu benim emek verdiğim arkadaşımdır. Bugün büyükşehir adayı olsun, İstanbul İl Başkanı Canan hanımla çıkar canla başla çıkarız. Şu an CHP'de genel başkan tartışmasını doğru bulmuyorum. Kurultaya 1 ay 15 gün kala çıkıp adaylıklar açıklanabilir. Bu açıklamalar, tartışmalar televizyonlar üzerinden yapılmaz. Şu anda belediye başkanlarının görevi parti içi mücadele değil, halka projeler yapmak, şehirleri canlandırmak olmalıdır.”


Ekrem İmamoğlu CHP'nin ağır toplarını arkasına alıp Kılıçdaroğlu'na ayar verdi: Ben yılmam yıldırırım artık mutlak değişim zamanı
Ekrem İmamoğlu CHP'nin ağır toplarını arkasına alıp Kılıçdaroğlu'na ayar verdi: Ben yılmam yıldırırım artık mutlak değişim zamanı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile koltuk kavgasına girişen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisinin reklamını yapmak maksadıyla İstanbul'da bir etkinlik düzenledi. Etkinliğe kendisi gibi 'CHP'de değişim olmalı' diyen Özgür Özel ve Murat Karayalçın gibi partinin önde gelen isimlerini de davet eden İmamoğlu, "Siyaset neden bizde profesyonel meslek gibi, sizce neden oturan kalkmıyor koltuktan?" sorusuna alkışlar eşliğinde yanıt verdi. Açıkça Kılıçdaroğlu'na gönderme yapan ve toplumda karşılığının kalmadığını vurgulayan İBB Başkanı, "Ben yılmam, genellikle yıldırırım. Yaşananlar canımızı sıkıyorsa artık bunun sona erme vakti gelmiştir diye düşünüyorum. Mutlaka değişim zamanı" ifadelerini kullandı.

#Mustafa Sarıgül
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Ekrem İmamoğlu
#CHP'de Değişim Rüzgarı
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