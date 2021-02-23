Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 10 Şubat 2021 tarihinde Irak'ın kuzeyinde yer alan Gara bölgesine operasyon başlatıldığını ve 53 teröristin öldürüldüğünü açıkladı.

Akar, PKK tarafından rehin alınan 12'si Türk vatandaşı 13 kişinin teröristler tarafından başından vurularak şehit edildiğini ifade etti.

TBMM kürsüsünden operasyonun detaylarını anlatan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise, HDP'liler ile vatandaşların serbest bırakılması için görüşmelerin gerçekleştiğini ve Pervin Buldan'ın "PKK bir süre misafir ettikten sonra bırakacak" dediğini aktardı.

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HDP'nin ittifak ortağı CHP ise söz konusu operasyondan hükümeti ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ni sorumlu tuttu.

Partiden yapılan başsağlığı açıklamalarında, terör örgütü PKK'nın ismi dahi kullanılmadı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, PKK ifadesini terör örgütünün reklamını yapmamak için kullanmadıklarını ifade etti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tüm bu açıklamaların ardından Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak, "Gara Operasyonu’nun milletimizde yol açtığı öfkeyi, PKK’nın üzerinden uzaklaştırmak, uluslararası alanda PKK’nın güç durumda kalmasını engellemek için akla ziyan yollara başvurması, bu tespiti bir kez daha doğruluyor. Dertlerinin ülke ve millet olmadığını, hakikatleri bin defa dinleseler de yine kafalarındaki senaryoyu, kendilerine tevdi edilen misyonun gereğini yerine getirmeyi sürdüreceklerini elbette biliyoruz." ifadelerini kullandı.

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OYNAT 00:28 CHP'li Özgür Özel: Gara'da esas mesele vatandaşlarımızı kimin öldürdüğü değil Irak'ın kuzeyinde yer alan Gara bölgesinde terör örgütü PKK'nın katlettiği 12'si Türk 13 kişiye ilişkin açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, vatandaşları kimin öldürdüğünün önemli olmadığını ifade etti. Özel, 'Gara'da esas mesele vatandaşları kimin öldürdüğü değil, bu evlatlarımızın nasıl yaşatılabileceği' dedi. BiP'te paylaş

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"Gara'da esas mesele kimin öldürdüğü değil"

Söz konusu gelişmelerin ardından bugün KRT TV'de yayınlanan Şimdiki Zaman programına konuk olan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Gara operasyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti'nin güven vermeyen tutumlarına karşı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin açıklamalarına inandıklarını ifade eden Özel, PKK'nın vatandaşları katletmesine sessiz kalarak, hükümeti hedef aldı.

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Özel, "Esas mesele vatandaşları kimin öldürdüğü değil, bu evlatlarımızın nasıl yaşatılabileceği" ifadelerini kullandı.