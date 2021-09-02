CHP’li Özgür Özel: Kılıçdaroğlu ve Akşener tek başına seçim kazanamaz

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Hatay'da partisinin Antakya ilçe örgütünün düzenlediği yemeğe katıldı. Burada yaptığı konuşmada, "CHP çizgisinden uzaklaşıyor" eleştirilerine cevap olarak "Partinin kapısı, içinde Atatürk sevgisi, vatana, millete, bayrağa bağlılığı olan herkese açık" dedi.
"TEK BAŞINA KILIÇDAROĞLU KAZANAMAZ"
Partisinin Cumhurbaşkanı adayının kim olacağına ilişkin de konuşan Özel, "Ne Kemal Kılıçdaroğlu ne Meral Akşener tek başına bu seçimi kazanamaz, ne Ekrem İmamoğlu ne Mansur Yavaş" diyerek Cumhurbaşkanlığı seçiminde adayların belli olana kadar partililerinin birer aday gibi çalışmasını istedi.