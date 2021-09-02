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POLİTİKA

CHP’li Özgür Özel: Kılıçdaroğlu ve Akşener tek başına seçim kazanamaz

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayına ilişkin konuşan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Ne Kemal Kılıçdaroğlu ne Meral Akşener tek başına bu seçimi kazanamaz" diyerek adayların belli olana kadar partililerin birer aday gibi çalışmasını istedi.

Haber Merkezi AA
CHP’li Özgür Özel: Kılıçdaroğlu ve Akşener tek başına seçim kazanamaz
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Hatay'da partisinin Antakya ilçe örgütünün düzenlediği yemeğe katıldı. Burada yaptığı konuşmada, "CHP çizgisinden uzaklaşıyor" eleştirilerine cevap olarak "Partinin kapısı, içinde Atatürk sevgisi, vatana, millete, bayrağa bağlılığı olan herkese açık" dedi.

"TEK BAŞINA KILIÇDAROĞLU KAZANAMAZ"

Partisinin Cumhurbaşkanı adayının kim olacağına ilişkin de konuşan Özel, "Ne Kemal Kılıçdaroğlu ne Meral Akşener tek başına bu seçimi kazanamaz, ne Ekrem İmamoğlu ne Mansur Yavaş" diyerek Cumhurbaşkanlığı seçiminde adayların belli olana kadar partililerinin birer aday gibi çalışmasını istedi.

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