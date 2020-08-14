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Gündem CHPli Özgür Özel, teröristler için çağrı yaptı DHKP-C üyesi Timtik ve Ünsal tahliye edilsin
POLİTİKA

CHP'li Özgür Özel, teröristler için çağrı yaptı: DHKP-C üyesi Timtik ve Ünsal tahliye edilsin

CHP Grup Başkanvekilli Özgür Özel, DHKP-C üyeliğinden hüküm giyen ve cezaevinde eylem başlatan Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal'ın tahliyesi için çağrıda bulundu. CHP'li Özel'in "İki genç insanın yitip gitmesini istemiyoruz" dediği Timtik ve Ünsal, Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edildiği hain saldırının ardından başlatılan operasyonla yakalanarak tutuklanmıştı.

Haber Merkezi Diğer
CHP'li Özgür Özel
CHP'li Özgür Özel

CHP Grup Başkanvekilli Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada teröristlerin arkasında durarak skandal açıklamalarda bulundu. Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edildiği hain saldırının ardından başlatılan operasyonla yakalanarak tutuklanan, DHKP-C üyesi iki avukat Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal'ın tahliyesi için çağrıda bulunan Özel, "Avukatlar Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal Adli Tıp Kurumu raporlarına rağmen hala tahliye edilmediler. Hukuka uyulmasını, bilime kulak verilmesini ve göz göre göre iki genç insanın daha yitip gitmemesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun 'kardeşim' dediği Gülmen DHKP-C karargahında yakalandı
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Kılıçdaroğlu'nun 'kardeşim' dediği Gülmen DHKP-C karargahında yakalandı

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu terör örgütü DHKP-C üyesi Ünsal ve Timtik için çağrı yaptı
GÜNDEM
İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu terör örgütü DHKP-C üyesi Ünsal ve Timtik için çağrı yaptı

CHP’li vekil de Erdoğan’a çağrıda bulunmuştu

Geçtiğimiz günlerde CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Aytaç Ünsal ve Ebru Timtik için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulunarak, "Zamanımız kalmadı! Yargıtay üyeleri karar almadan tatile çıksa da siz yetkinizi kullanın; adil yargılama hakları için ölümü göze alan, bu iki genç avukatı yaşatmak için bir kapı açın. İnsanlık ölmesin, vicdanlar kanamasın" demişti.

Baroların eylemi DHKP-C propagandasına dönüştü, terörist Timtik lehine sloganlar atıldı
OYNAT 00:34
Baroların eylemi DHKP-C propagandasına dönüştü, terörist Timtik lehine sloganlar atıldı
Çeşitli baroların başlattığı eylemlerin, İstanbul Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Adliyesi ayağında terör örgütü DHKP-C propagandası yapıldı. Bir grup avukat, DHKP-C'nin sözde Türkiye sorumlularından Kamile Nayır'la birlikte saklandıkları bölmede yakalanan Ebru Timtik için 'Ebru Timtik onurumuzdur' sloganları attı.

Ebru Timik

DHKP-C'li Ebru Timtik kimdir?

Avukat Ebru Timtik, terör örgütü DHKP-C’nin Türkiye sorumlularından Kamile Kayır’la aynı bölmede yakalandı. Çok sayıda DHKP-C'li teröristin avukatlığını yaptığı belirtlenen Timtik, 2019'da düzenlenen operasyonla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aytaç Ünsal

DHKP-C'li Aytaç Ünsal kimdir?

Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın Çağlayan Adliyesi'ndeki makam odasında DHKP-C'li teröristlerce şehit edilmesinin ardından başlatılan operasyonlar kapsamında, Çağdaş Hukukçular Derneği mercek altına alındı. DHKP-C'nin avukatlık yapılanmasına yönelik, aralarında Aytaç Ünsal'ın da olduğu 17'si tutuklu 2'si firari 20 kişi "örgüt yöneticisi ve üyesi olmak" suçundan tutuklandı.

Akademisyen değil DHKP-C’li
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