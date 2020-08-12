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Gündem Kılıçdaroğlunun kardeşim dediği Gülmen DHKP-C karargahında yakalandı
İSTANBUL

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'kardeşim' dediği Nuriye Gülmen DHKP-C karargahında yakalandı

Kılıçdaroğlu'nun 'kardeşim' dediği Gülmen DHKP-C karargahında yakalandı

Geçtiğimiz gün İstanbul’da DHKP-C’nin üssü olarak anılan İdil Kültür Merkezi’ne yapılan operasyonda Nuriye Gülmen yakalanarak gözaltına alınmıştı. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'kardeşim' diye hitap ettiği Gülmen, dün nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılarak tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

Haber Merkezi Diğer Yeni Şafak
Nuriye Gülmen tutuklandı.
Nuriye Gülmen tutuklandı.

İstanbul’un Okmeydanı semtinde bulunan İdil Kültür Merkezi’ne yönelik polis baskınında, olağanüstü hal kapsamında çıkartılan kanun hükmünde kararname (KHK) ile kamu görevinden ihraç edilen ve ardından açlık grevi yapan Nuriye Gülmen yakalandı.

Operasyon timleri, sözde kültür merkezinin alt katında işletilen bir kafeden hızlı bir şekilde geçerek üst düzey yöneticilerin bulunduğu kata ulaştı.

  • DHKP-c'nin Örgüt Yapılanmaları ve Direniş Meclisi Sorumlusu Nuriye Gülmen, örgüt yöneticileriyle toplantı sırasında yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesine sevk edilen şüpheliler nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarıldı. Burada ifadeleri alınan 6 şüpheliden Nuriye Gülmen ve Rıdvan Akbaş tutuklanarak cezaevine gönderilirken 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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