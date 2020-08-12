Kılıçdaroğlu'nun 'kardeşim' dediği Gülmen DHKP-C karargahında yakalandı

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Beş kişinin hayatını kaybettiği kaza sonrası otobüslere sıkı denetim

İstanbul'da geçtiğimiz günlerde meydana gelen ve 5 kişinin hayatının kaybettiği kaza sonrası denetimler sıkılaşmaya başladı. 24 saate varan yolculuklarda şoför sayısı üçe çıkarken, takograf makinesinde hile yapan ya da başkasının kartını kullananlara ise çok ağır cezalar uygulanıyor.