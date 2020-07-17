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Gündem İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu terör örgütü DHKP-C üyesi Ünsal ve Timtik için çağrı yaptı
İSTANBUL

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu terör örgütü DHKP-C üyesi Ünsal ve Timtik için çağrı yaptı

İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla terör örgütü DHKP-C üyeliğinden hüküm giyen ve cezaevinde eylem başlatan Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal için 'Onlara kayıtsız kalmayalım" çağrısı yaptı. Timtik ve Ünsal, Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edildiği hain saldırının ardından başlatılan operasyonla yakalanarak tutuklanmıştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu.
İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu.

İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, 2017 yılında düzenlenen operasyonla yakalanan ve çıkarıldıkları mahkemece terör örgütü DHKP-C üyeliği suçundan hüküm giyen Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal için bir mesaj yayımladı.

Cebinden örgüt avukatları çıktı
GÜNDEM
Cebinden örgüt avukatları çıktı

DHKP-C üyesi iki isme destek istedi

DHKP-C'li iki ismin cezaevinde eylem başlattığına dikkat çeken Durakoğlu, baro üyelerine ve hukuk camiasına seslenerek "Onlara kayıtsız kalmayalım" ifadelerini kullandı.

Şifreli mesajı örgüte taşıdı
GÜNDEM
Şifreli mesajı örgüte taşıdı

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu'nun paylaşımı.

DHKP-C'li Ebru Timtik kimdir?

Ebru Timtik.
  • Avukat Ebru Timtik, terör örgütü DHKP-C’nin Türkiye sorumlularından Kamile Kayır’la aynı bölmede yakalandı. Çok sayıda DHKP-C'li teröristin avukatlığını yaptığı belirtlenen Timtik, 2019'da düzenlenen operasyonla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHKP-C'li Aytaç Ünsal kimdir?

Aytaç Ünsal.
  • Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın Çağlayan Adliyesi'ndeki makam odasında DHKP-C'li teröristlerce şehit edilmesinin ardından başlatılan operasyonlar kapsamında, Çağdaş Hukukçular Derneği mercek altına alındı. DHKP-C'nin avukatlık yapılanmasına yönelik, aralarında Aytaç Ünsal'ın da olduğu 17'si tutuklu 2'si firari 20 kişi "örgüt yöneticisi ve üyesi olmak" suçundan tutuklandı.

Baroların eylemi DHKP-C propagandasına dönüştü, terörist Timtik lehine sloganlar atıldı
OYNAT 00:34
Baroların eylemi DHKP-C propagandasına dönüştü, terörist Timtik lehine sloganlar atıldı
Çeşitli baroların başlattığı eylemlerin, İstanbul Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Adliyesi ayağında terör örgütü DHKP-C propagandası yapıldı. Bir grup avukat, DHKP-C'nin sözde Türkiye sorumlularından Kamile Nayır'la birlikte saklandıkları bölmede yakalanan Ebru Timtik için 'Ebru Timtik onurumuzdur' sloganları attı.
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