Gündem CHPli Özgür Özelden Osmanlıya hakaretler savuran Tunç Soyere destek
POLİTİKA

CHP'li Özgür Özel'den Osmanlı'ya hakaretler savuran Tunç Soyer'e destek

İzmir'in işgalden kurtuluşunun yıl dönümünde Osmanlı'ya hakaretler savuran Tunç Soyer'e, CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel destek çıktı. Özel, "Tunç Soyer, tarihi bir konuşma, iyi bir konuşma, güzel bir konuşma yaptı. Bu konuşma üzerine birileri, esas olarak oradaki kalabalığı, oradaki muhteşem katılımı ve oradaki duyguyu paylaşamayan birileri hazımsızlık gösterdi" dedi.

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Haber Merkezi DHA
CHPli Özgür Özelden Osmanlıya hakaretler savuran Tunç Soyere destek
Arşiv.

CHP'li Özgür Özel, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in 9 Eylül'deki konuşmasına ilişkin değerlendirme yapan Özel, "İzmirliler, dünya tarihine geçecek, rekorlar kitabına geçecek, bir katılımla; tarihlerine, şanlarına, şereflerine kendilerine yakışacak bir şekilde kutladılar. Orada da Büyükşehir Belediye Başkanımız, bu kutlamaların coşkusuna uygun, tüm değerlendirmelerin dozunda olduğu, emperyalist çizmelerinin İzmir'i kirlettiği andan, İzmir'i terk ettiği ana kadarki dostu düşmanı ayıran bir değerlendirme konuşması yaptı. Tarihi bir konuşma, iyi bir konuşma, güzel bir konuşma yaptı. Bu konuşma üzerine birileri, esas olarak oradaki kalabalığı, oradaki muhteşem katılımı ve oradaki duyguyu paylaşamayan birileri, hazımsızlık gösterdi. Karınları şişti. Kimyaları bozuldu. Saldırmak için her zamanki gibi bir şey aradılar. Arayıp da buldukları cümle şuydu; '100 yıl önceki iktidar sahipleri gaflet, delalet ve hatta hıyanet içindeydiler.' Bu cümleyi aldılar ve meseleyi Sultan Alpaslan'a kadar götürenler oldu, 'Osmanlı'ya laf ediyor' diyenler oldu" ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 105 Yeni GSB Yurt Binası Resmi Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Osmanlı'yı hedef alan skandal sözlerine sert tepki gösterdi. 'Haddini bilmez, ahlaksız İzmir'i sen sel afetlerinden, pislikten lağım sularından kurtaramıyorsun.' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Sen Osmanlı'ya laf edebilecek hadde ne zaman ulaştın hadsiz.' ifadelerini kullandı.
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