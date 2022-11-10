Gündem CHPli Özkoç Cumhurbaşkanı Erdoğana tazminat ödeyecek
POLİTİKA

CHP’li Özkoç Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tazminat ödeyecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Milletvekili Engin Özkoç’un kendisine yönelik sözleri nedeniyle 30 bin liralık manevi tazminat davasını kazandı.

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Haber Merkezi İHA
CHP’li Özkoç Cumhurbaşkanı Erdoğana tazminat ödeyecek
CHP Milletvekili Engin Özkoç

Ankara 27. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP’li Özkoç’un, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik hakaret içerikli ifadeleri nedeniyle açılan davayı karara bağladı. Mahkeme, Özkoç’un Erdoğan’a 30 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.

TERÖR ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLENDİRMİŞTİ

Başkan Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Aydın, "Engin Özkoç'un Kocaeli il danışma toplantısında 9 Ocak 2022 tarihinde yaptığı konuşmayla ilgili açtığımız bir manevi tazminat davası. Sayın Cumhurbaşkanımızı bir kısım terör örgütleriyle ilişkilendirip bir kısım iftira ve istinatları söz konusuydu. Bugün dava karara bağlandı ve davamızın kabulüne karar vererek 30 bin TL'nin olay tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte Engin Özkoç'tan tazminat kararı verdi." ifadelerini kullandı.

SİYASİLERDEN PEŞ PEŞE TEPKİ GELMİŞTİ

CHP'li Engin Özkoç'un Başkan Erdoğan'a küstah hakaretlerini değerlendiren TBMM Meclis Başkanı Mustafa Şentop, "Seviyesizce hakaretler, ifade özgürlüğü değildir" ifadelerini kullanmıştı. Şentop, "Hakarete ihtiyaç duymadan eleştirilerinizi yapabilirsiniz, bunu yapan arkadaşlar da var. Ancak hem de TBMM'de Türkiye'nin seçilmiş Cumhurbaşkanı'na hakaret edemezsiniz." demişti.

Erdoğan bir tazminat davası daha kazandı: Kılıçdaroğlu 60 bin lira manevi tazminat ödeyecek
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AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK'TEN ENGİN ÖZKOÇ'A TEPKİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise şunları söylemişti: ''CHP'nin sistematik saldırıları, Türkiye'nin meşru yapılarına yönelik tipik CHP saldırısıdır. Suriye politikasında Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanlığı makamına 'saray rejimi' derken, Suriye'deki eline kan bulanmış, kendi halkına karşı sistematik katliam uygulayan Esad rejimine Suriye'nin meşru devlet başkanı muamelesi ile yaklaşmaları açık bir zihniyet çarpıklığını önümüze koyuyor.''

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