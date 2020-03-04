CHP'li Özkoç'un skandal sözlerine AK Parti'den ilk açıklama: Hesabı sorulacak

CHP'li milletvekili Engin Özkoç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye politikasını eleştirenlere yönelik sarf ettiği sözlere hakaretlerle yanıt verdi. Özkoç'un, Genel Kurul'daki konuşması AK Parti milletvekillerinin tepkisine neden oldu. Kısa sürede büyüyen tartışmalar yumruklu kavgaya dönüştü.

Milletin önünde hesabı sorulacak

Yaşananların artından AK Parti'den de tepki gecikmedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal Twitter hesabından açıklama yaparak skandal şu sözlerle yanıt verdi: ''Hem millet önünde, hem hukuk önünde bunun hesabını vereceksiniz'' ifadelerini kullandı.

"Akli melekelerini yitirmemiş iseler bu ihanettir"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, ise "Ülkemizin tam manasıyla varoluş mücadelesi verdiği bu günlerde seçilmiş Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımıza karşı hakaretler sarfeden CHP'nin Ak parti Başkanvekili eğer akli melekelerini yitirmemiş ise açık bir ihanet içerisindedir. Hukuk önünde hesabı sorulacaktır” ifadelerini kullandı.