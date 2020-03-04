Gündem CHPli Özkoçun skandal sözlerine AK Partiden ilk açıklama Hesabı sorulacak
POLİTİKA

CHP'li Özkoç'un skandal sözlerine AK Parti'den ilk açıklama: Hesabı sorulacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'a AK Parti'den tepkiler gecikmedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal skandal ifadelere Twitter'dan yanıt vererek, ''Hem millet önünde, hem hukuk önünde bunun hesabını vereceksiniz'' ifadelerini kullandı. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ise "Açık bir ihanet içerisindeler. Hukuk önünde hesabı sorulacaktır” açıklamasını yaptı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mecliste yumruklar havada uçuştu.
Mecliste yumruklar havada uçuştu.

CHP'li milletvekili Engin Özkoç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye politikasını eleştirenlere yönelik sarf ettiği sözlere hakaretlerle yanıt verdi. Özkoç'un, Genel Kurul'daki konuşması AK Parti milletvekillerinin tepkisine neden oldu. Kısa sürede büyüyen tartışmalar yumruklu kavgaya dönüştü.

CHP'li Engin Özkoç'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakareti Meclis'i karıştırdı
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CHP'li Engin Özkoç'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakareti Meclis'i karıştırdı
CHP'li Engin Özkoç'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakareti Meclis'i karıştırdı. AK Parti ve CHP'li vekiller yumruk yumruğa kavga etti. Olayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Milletin önünde hesabı sorulacak

Yaşananların artından AK Parti'den de tepki gecikmedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal Twitter hesabından açıklama yaparak skandal şu sözlerle yanıt verdi: ''Hem millet önünde, hem hukuk önünde bunun hesabını vereceksiniz'' ifadelerini kullandı.

"Akli melekelerini yitirmemiş iseler bu ihanettir"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, ise "Ülkemizin tam manasıyla varoluş mücadelesi verdiği bu günlerde seçilmiş Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımıza karşı hakaretler sarfeden CHP'nin Ak parti Başkanvekili eğer akli melekelerini yitirmemiş ise açık bir ihanet içerisindedir. Hukuk önünde hesabı sorulacaktır” ifadelerini kullandı.
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