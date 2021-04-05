CHP'li Şahin darbe imalı bildiriyi savundu: Açıklamaları doğal karşılıyorum

104 emekli amiralin, Kanal İstanbul ve Montrö tartışmalarını bahane ederek hükümeti hedef almasına tepkiler çığ gibi büyürken, CHP kanadı yine şaşırtmıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Bu sahte gündemler tutmaz. Halkın tek gerçek gündemi sofradır" sözlerinin ardından CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin'den de benzer açıklamalar geldi.

"Düşünce özgürlüğü haklarını kullandılar"

CHP'li Şahin, amirallerin uzmanlık alanlarındaki düşüncesini açıklamasını doğal karşıladığını belirterek, "Gündemi değiştirmek üzere yapılmış bir çabadır. Gerçek gündem işsizlik ve geçim sıkıntısıdır. Düşünce ve ifade özgürlüğü çerçevesinde haklarını kullanmışlardır. Emekli olmuş amirallerin uzmanlık alanlarındaki düşüncesini açıklamasını doğal olarak karşılıyorum" ifadelerini kullandı.

GÜNDEM Kılıçdaroğlu 103 amiralin darbe imalı bildirisine tepki göstermedi: Bunlar sahte gündem

OYNAT 00:27 Emekli amirallerin bildirisini savunan CHP’li Erdoğdu’dan tehdit: İktidarı TRT’den canlı yargılayacağız 104 emekli amiralin, Kanal İstanbul ve Montrö tartışmalarını bahane ederek hükümeti hedef alan bildiri yayınlamasının ardından CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, katıldığı bir yayında AK Parti iktidarını hedef aldı. Darbe imalı bildiriyi savunan Erdoğdu, “Ben onların mahkemelerde yargılandığını göreceğim. Bütün bu yargılamaları da TRT'den canlı vereceğiz. Uluslararası dillerde de vereceğiz” tehdidinde bulundu.



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Kılıçdaroğlu: "Bunlar sahte gündem" demişti

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, bildiriye tepki göstermemiş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Bu sahte gündemler tutmaz. Halkımızın tek gerçek gündemi sofrasıdır." CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan 'sahte gündemleri konuşmaya değer bulmuyoruz' diyerek, "Genel Başkanımız dünden beri işsiz gençleri can kulağı ile dinlemektedir. Gençlerimizin hali saraylardan görünmüyor ama bizden söylemesi bu gençler manipülasyon nedir biliyorlar. Boşuna nefesinizi harcamayın." demişti.

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