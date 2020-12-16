CHP'li Şahin'in şehir hastaneleri yorumu: Cumhuriyet tarihinin en büyük kara deliği

Son teknoloji ürünü cihazlara ve yeterli altyapı donanımına sahip hastaneler, koronavirüs salgınıyla mücadelere on binlerce hayat kurtardı. Sağlık sistemiyle dünyaya örnek olan Türkiye'de bir bir kurulan şehir hastanelerine muhalefetin eleştirileri devam ediyor.

"İktidarın söylemleri gerçeği yansıtmıyor"

Son olarak CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Türkiye'deki koronavirüs vakalarını ele aldı. Şahin, iktidarın koronavirüs salgınıyla mücadele süresinde şehir hastanelerinin önemine ilişkin söylemlerinin gerçeği yansıtmadığı iddia ederek, "Şehir hastanelerine harcanan paralar işe yaramıyor. 500 yataklı 52 tane devlet hastanesi yapılabilirdi. Böylece 25 bin 978 yatağımız olacaktı. Şu anda korona salgınıyla çok daha etkili mücadele etmiş olacaktık." dedi.

GÜNDEM CHP’li Bilecik Belediyesi’nin gündemi heykel boyutu: Gerçeğine birebir uygun yaptık

CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin

OYNAT 00:00 CHP lideri Kılıçdaroğlu: Sancaktepe ve Yeşilköy hastaneleri gereksiz ve birer israf örneği Şehir hastanelerine karşı açıklamalarıyla gündeme gelen ve 'Ben aslında karşı çıkmadım' açıklamasında bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu kez Sancaktepe ve Yeşilköy'de inşa edilen hastaneleri hedef aldı. Söz konusu hastanelerin Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalara 'nispet olması' için yapıldığını öne süren CHP lideri, 'Bu hastaneleri niye yapıyorlar? Bunlar gereksiz, onca hastanemiz var. Dünyanın parasını harcadılar. Gerçek bir hastane olup olmadığını bilmiyoruz. Birer israf örneği' ifadelerini kullandı.

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GÜNDEM CHP'li Bilecik Belediyesi'nden yeni heykel açılışı





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"Hastaneler kamulaştırılsın"

CHP'li Şahin, şehir hastaneleri için "Cumhuriyet tarihinin en büyük kara deliği" nitelendirmesinde bulunarak, "Çocuklarımızın üzerine çok büyük yük bindirmektedir. Bu kambur en az 25 yıl daha bu milletin sırtındadır. 18 şehir hastanesinin bir an önce kamulaştırılarak devlet hastanesi statüsünde çalıştırılması uygun olacaktır." görüşünü savundu.

GÜNDEM Kılıçdaroğlu’nun ‘CHP Adana’da yaptı’ dediği hastane fuar alanı çıktı

GÜNDEM CHP’nin Adana'da 'sahra hastanesi' dediği alanda güzellik fuarı açıldı

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OYNAT 00:46 Sözde sahra hastanesi ile tepki toplayan CHP'li Başkan Karalar'dan geri adım: Ben hastaneler dolu demedim CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından bin yatak kapasiteli sahra hastanesi kurduğu iddia edilen, ancak söz konusu yerin bölmelerle ayrılmış fuar alanından ibaret olduğu ortaya çıkan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar yeni bir açıklama yaptı. Daha önce 'Pozitif çıkanları, hastanede yatak kapasitesi dolu diye evlerine gönderiyorlar' diyerek hastaneyi bu sebeple kurduklarını belirten Karalar 'Biz hastaneler dolu diye bir şey demedik ki. Ya vaka sayısı patlarsa diye burayı kurduk' dedi. CHP'li Başkan ayrıca, bilim kurulu üyeleri tarafından 'hizmete elverişsiz' olarak nitelendirilen fuar alanının 'sahra hastanesi' olduğu görüşünde ısrar etti. BiP'te paylaş

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