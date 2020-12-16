CHP'li Şahin'in şehir hastaneleri yorumu: Cumhuriyet tarihinin en büyük kara deliği
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla bir bir hizmete giren şehir hastaneleri, başta koronavirüs salgınında olmak üzere Türkiye'nin sağlık sisteminde kazandığı ivmede dünyaya örnek oldu. Son teknoloji cihazlar ve yeterli altyapı ve donanımlarıyla on binlerce insanın hayatını kurtaran hastanelere CHP'den eleştiriler gelmeye devam ediyor. Son olarak Meclis'te konuşan CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, şehir hastaneleri için "Cumhuriyet tarihinin en büyük kara deliği" nitelendirmesinde bulundu.
Son teknoloji ürünü cihazlara ve yeterli altyapı donanımına sahip hastaneler, koronavirüs salgınıyla mücadelere on binlerce hayat kurtardı. Sağlık sistemiyle dünyaya örnek olan Türkiye'de bir bir kurulan şehir hastanelerine muhalefetin eleştirileri devam ediyor.
"İktidarın söylemleri gerçeği yansıtmıyor"
Son olarak CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Türkiye'deki koronavirüs vakalarını ele aldı. Şahin, iktidarın koronavirüs salgınıyla mücadele süresinde şehir hastanelerinin önemine ilişkin söylemlerinin gerçeği yansıtmadığı iddia ederek, "Şehir hastanelerine harcanan paralar işe yaramıyor. 500 yataklı 52 tane devlet hastanesi yapılabilirdi. Böylece 25 bin 978 yatağımız olacaktı. Şu anda korona salgınıyla çok daha etkili mücadele etmiş olacaktık." dedi.
CHP'li Şahin, şehir hastaneleri için "Cumhuriyet tarihinin en büyük kara deliği" nitelendirmesinde bulunarak, "Çocuklarımızın üzerine çok büyük yük bindirmektedir. Bu kambur en az 25 yıl daha bu milletin sırtındadır. 18 şehir hastanesinin bir an önce kamulaştırılarak devlet hastanesi statüsünde çalıştırılması uygun olacaktır." görüşünü savundu.