Gündem CHPli Sarıyer Belediyesi Altılı masa ortağı Saadet Partisinin gençlik yapılanması Anadolu Gençlik Derneğine salon vermedi
POLİTİKA

CHP'li Sarıyer Belediyesi Altılı masa ortağı Saadet Partisi'nin gençlik yapılanması Anadolu Gençlik Derneği'ne salon vermedi

CHP Milletvekili Yıldırım Kaya'nın aralarında Saadet Partisi'nin gençlik yapılanması Anadolu Gençlik Derneği'nin de olduğu vakıf ve dernekleri hedef göstermesinin ardından CHP'li Sarıyer Belediyesi'nden dikkat çeken bir çıkış geldi. Sarıyer Belediyesi, 6'lı masa ortağı Saadet Partisi'nin gençlik yapılanması Anadolu Gençlik Derneği'ne salon vermedi. Belediyenin kararı üzerine AGD'den yapılan açıklamada "Vakfımıza çifte standart uygulayan batı taklitçisi bu zihniyeti kabul etmiyor ve şiddetli bir şekilde kınıyoruz." denildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
CHPli Sarıyer Belediyesi Altılı masa ortağı Saadet Partisinin gençlik yapılanması Anadolu Gençlik Derneğine salon vermedi
Sarıyer Belediyesi, Anadolu Gençlik Derneği'nin salon talebine olumsuz cevap verdi.

Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Yıldırım Kaya, TBMM'de gerçekleştirdiği konuşmasında aralarında TÜRGEV, KADEM, TÜGVA, İlim Yayma Cemiyeti, AGD ve MGV'nin de olduğu vakıf ve dernekleri hedef aldı. Kaya, "Milli Eğitim Bakanlığı çocuklara tecavüzlerle anılan bu tarikatlarla, bu vakıflarla protokoller imzalıyor" ifadelerini kullandı.

CHP'li Kaya'nın tepki çeken çıkışının ardından açıklamada bulunan Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, Kaya'yı Meclis kürsüsünde özür dilemeye davet etti. Kürsüye gelen Kaya, "AGD'nin diğer derneklerle aynı özellikte olmadığının altını çiziyorum." dedi.

SALON TALEBİNE RET

Kaya'nın Saadet Partisi'nin gençlik yapılanması Anadolu Gençlik Derneği'ni hedef göstermesinin ardından CHP'li Sarıyer Belediyesi'nden dikkat çeken bir çıkış geldi. Sarıyer Belediyesi, 6'lı masa ortağı Saadet Partisi'nin gençlik yapılanması Anadolu Gençlik Derneği'ne salon vermedi.

"ÇİFTE STANDART UYGULAYAN BATI TAKLİTÇİSİ ZİHNİYET"

AGD'den konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Mekke’nin fethi programı için defalarca verdiğimiz salon talebimiz Sarıyer Belediyesi tarafından reddedilmiştir.

Vakfımıza çifte standart uygulayan batı taklitçisi bu zihniyeti kabul etmiyor ve şiddetli bir şekilde kınıyoruz."

CHP'li Yıldırım Kaya Meclis kürsüsünden Milli Eğitim Bakanlığı'nı ve dernekleri hedef aldı
GÜNDEM
CHP'li Yıldırım Kaya Meclis kürsüsünden Milli Eğitim Bakanlığı'nı ve dernekleri hedef aldı
Kar kalınlığı 30 santime ulaştı

Kar kalınlığı 30 santime ulaştı

Yağışlar iki gündür aralıklarla devam ediyor.
Dev kapışma

Dev kapışma

​Dünya Kupası'nda ilk finalist bugün belli olacak.
Sel mağduru Zülfiye teyzeden Cumhurbaşkanı Erdoğana: Dünya durdukça durun siz

Bakan Bilgin: Çok hızlı çalışıyoruz.

'Eczanelerdeki ilaç sıkıntısını çözeceğiz.'

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.