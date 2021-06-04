Gündem CHPli Tanrıkulu Filistinde çocukları katleden İsrail ile Türkiyeyi bir tuttu
POLİTİKA

CHP'li Tanrıkulu Filistin'de çocukları katleden İsrail ile Türkiye'yi bir tuttu

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, sosyal medya üzerinden paylaştığı bir videoda, Filistin'de çocukları katleden işgalci İsrail ile Türkiye'yi bir tuttu. Tanrıkulu, dünyaya "Türkiye'ye neden sessiz kalıyorsunuz?" çağrısında bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​CHPli Sezgin Tanrıkulu Filistinde çocukları katleden İsrail ile Türkiyeyi bir tuttu
CHP'li Sezgin Tanrıkulu

İşgalci İsrail kuvvetlerinin geride kalan günlerde Filistinli sivilleri hedef alan saldırılarında çoğu anne olan 39'u kadın, 66'sı çocuk, 254 Filistinli hayatını kaybetti, 1948 kişi yaralandı.

İşgalcilerin saldırılarında şehit olan çocukları gündeme taşıyan ABD merkezli The New York Times gazetesi, "Onlar sadece çocuktu" manşetini attı.

The New York Times günah çıkarttı: İsrail'in katlettiği çocukları manşete taşıdılar
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The New York Times günah çıkarttı: İsrail'in katlettiği çocukları manşete taşıdılar

CHP'li Tanrıkulu Türkiye'yi İsrail'e benzetti

Söz konusu haberi, YouTube üzerinden yaptığı yayında değerlendiren CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, İsrail ile Türkiye'yi bir tuttu.

Tanrıkulu, Filistin'de çocukları katleden İsrail'i ile Türkiye'yi kıyaslayarak, dünya kamuoyuna "Türkiye'ye neden sessiz kalıyorsunuz?" diye seslendi.

Millet İttifakı'nın dili aynı

CHP'nin ittifak ortağı İYİ Parti'nin Genel Başkanı Meral Akşener de, benzer ithamlarda bulunarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef almıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, işgalci İsrail’in katliamlarının bir numaralı sorumlusu İsrail Başbakanı Netanyahu’ya benzeten Akşener, "Sayın Erdoğan'ın İsrailli versiyonu olan Netanyahu" ifadesini kullanmıştı.

Meral Akşener Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı katil Netanyahu'ya benzetti
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Meral Akşener Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı katil Netanyahu'ya benzetti

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CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ndan HDP'lilerin fezlekeleri konusunda Türkiye'ye ABD tehdidi
OYNAT 01:18
CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ndan HDP'lilerin fezlekeleri konusunda Türkiye'ye ABD tehdidi
Halk TV'de katıldığı bir programda HDP'lilerin fezlekeleriyle ilgili konuşan CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, tepki çekecek açıklamalarda bulundu.

Meclis'e gelmesi beklenen fezlekeyle ilgili, bunun ağır sonuçları olacağını iddia eden Tanrıkulu, 'Hele hele ABD ve ABD'de yeni gelişen siyasi eğilimler Türkiye bakımından çok daha ağır sonuçlara yol açabilecek bir ortam yaratır. Ekonomi bakımından, dış politika bakımından ağır sonuçları olur.' ifadelerini kullandı.

Öte yandan Sezgin Tanrıkulu, fezlekelerin Meclis'e gelmesi halinde 'Bunun yanlışlığını her ortamda ifade edeceğiz' sözleriyle karara karşı olduklarının altını çizdi.
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