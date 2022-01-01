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POLİTİKA

CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ndan 'terörden tutuklu' dostlarına ziyaret: Borcumu yerine getiriyorum

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, yeni yılın ilk gününde terör soruşturmaları kapsamında tutuklu bulunan HDP'nin eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ı, Osman Kavala'yı ve Selçuk Kozağaçlı'yı cezaevlerinde ziyaret etti. Ziyaretlerine ilişkin detayları sosyal medya hesabından paylaşan ve Demirtaş'ın mesajını selamını takipçilerine ileten Tanrıkulu, "Borcumu yerine getiriyorum" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​CHPli Sezgin Tanrıkulundan terörden tutuklu dostları Selahattin Demirtaş, Osman Kavala ve Selçuk Kozağaçlıya ziyaret: Borcumu yerine getiriyorum
CHP'li Sezgin Tanrıkulu

HDP ile yakın ilişki içinde olan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Edirne'de tutuklu bulunan HDP'nin eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti.

"BORCUMU YERİNE GETİRİYORUM"

Tanrıkulu, Demirtaş'ın cezaevinden gönderdiği mesajı sosyal medya hesabında paylaşarak, "Morali gayet yerindeydi. Koğuş arkadaşı Abdullah Zeydan artık yanında değil, duruşması için Elazığ'a gönderilmiş o yüzden tek kalıyor kendi koğuşunda, kendi odasında. Morali gayet iyiydi, eskilerden sohbet ettik ve şu mesajı paylaştı: Herkese özgür, huzurlu, barış dolu bir yıl diliyor Selahattin Demirtaş. Mutlaka adaletin, özgürlüğün ve demokrasinin gerçekleşeceği bir yıl olacak. Bu umutla hepinizi selamladığını iletmemi istedi. Ben de bu borcumu yerine getiriyorum" dedi.

Tanrıkulu Demirtaş'ın mesajını da paylaştı.
Tanrıkulu Demirtaş'ın mesajını da paylaştı.

SONRAKİ DURAK KAVALA VE KOZAPAÇLI

CHP'li Tanrıkulu, daha sonra Silivri'ye giderek Osman Kavala'yı ve Selçuk Kozağaçlı'yı ziyaret etti.

Tanrıkulu, ziyareti sonrasında yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Değerli dostlarım yılın ilk gününde ikinci ziyaretimi Silivri Cezaevine yaptım. Biraz önce Selçuk Kozağaçlı ve Osman Kavala ile görüştüm. Her ikisinin de soran bütün dostlarına, arkadaşlarına, yurttaşlarımıza selam ve sevgilerini iletiyorum."

DEMİRTAŞ, KAVALA VE KOZAĞAÇLI NEDEN TUTUKLU?

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş terör örgütü PKK ile olan bağlantıları ve Kobani olayları bahanesiyle ülkenin yangın yerine çevrilmek istendiği 6-8 Ekim olaylarının azmettiricileri arasında gösterilerek tutuklu yargılanıyor.

Osman Kavala ise Fetullahçı Terör Örgütü'nün ülkeyi işgale kalkıştığı, "15 Temmuz darbe girişimi" ve "Gezi Parkı Olayları"ndaki derin bağlantısı ve ilişkisi sebebiyle yargılanıyor ve Silivri Cezaevinde tutuklu bulunuyor.

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı ise terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınarak tutuklandı.

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