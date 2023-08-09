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CHP'li Tanju Özcan'dan Barış Yarkadaş iddiası: Kılıçdaroğlu'na yalakalık yaptı Kadıköy adaylığını kaptı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı yaptığı açıklamalar sonrasında CHP'den ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP liderine destek açıklamaları yapan Barış Yarkadaş'a tepki gösterdi. Geçtiğimiz günlerde 'yalaka' diyerek hedef aldığı Yarkadaş'ın Kılıçdaroğlu'ndan 'siyasi' bir söz aldığını belirten Özcan, "Kupon belediyelerden birisine aday yapıldı. O da Kadıköy" ifadelerini kullandı.

21:33 . 9/08/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Tanju Özcan, Barış Yarkadaş'ın Kılıçdaroğlu'na verdiği destek karşılığında Kadıköy'e belediye başkan adayı yapılacağını öne sürdü.

Tanju Özcan, Barış Yarkadaş'ın Kılıçdaroğlu'na verdiği destek karşılığında Kadıköy'e belediye başkan adayı yapılacağını öne sürdü.

Değişim tepkilerinin odağı haline gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen çıkışlarda bulunan CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş, geçtiğimiz günlerde katıldığı yayında, parti tabanının yüzde 79'unun CHP liderini desteklediğini söylemişti. CHP'den kısa bir süre önce ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Yarkadaş'ın iddialarına tepki gösterip,
"Dünya tarihi bu kadar büyük bir yalakalık görmedi."
ifadelerini kullanmıştı.

CHP'li Tanju Özcan'dan Barış Yarkadaş iddiası: Kılıçdaroğlu'na desteği verdi Kadıköy adaylığını kaptı

Söz konusu tartışmaya ilişkin bugün katıldığı TV 100 canlı yayınında açıklamalarda bulunan Özcan, Yarkadaş'ın Kılıçdaroğlu'ndan 'siyasi' bir söz aldığını belirten Özcan,
"Kupon belediyelerden birisine aday yapıldı. O da Kadıköy"
ifadelerini kullandı.

"Kılıçdaroğlu'na destek yüzde 10, fazla bile söyledim"

"Barış kardeşimiz çıksın sokağa böyle bir şeyin olmadığını kendisi de görecek."
diyen Özcan,
"Dünya tarihinde bu kadar da yalakalık olmaz artık yani. Neymiş yüzde 80'i destekliyormuş. Haydi koyun bakalım o zaman seçmenin önüne genel başkan için sandık. Şu anda karşılığı yüzde 10 bile değil. Fazla bile söyledim."
diye konuştu.
Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabına gelen 'istifa' tepkilerini örnek gösteren Özcan,
"Bir taziye mesajı atıyor, altındaki yorumların 5 bin tanesinin 4 bin 900'ü 'istifa et' şeklinde. Hakarete varan yorumlar var bunu nasıl görmezden gelir.
" dedi.


#Tanju Özcan
#CHP
#Barış Yarkadaş
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Kadıköy
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